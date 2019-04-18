الجبلاية يعلن أسماء حكام مباراة الإسماعيلي والزمالك

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١٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

لجنة الحكام

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبدالفتاح، حكام مباراة الإسماعيلي والزمالك، المقرر إقامتها في الخامسة من مساء الخميس، على استاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من منافسات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يتولى إدارة اللقاء طاقم صربي بقيادة نوفاك سيمورتش ويعاونه دراجون بوجي وسفيتوزار جينين، وميولش جورجتش حكما رابعا ويدخل الزمالك اللقاء برصيد 57 نقطة يحتل بها المركز الثاني في جدول المسابقة خلف الأهلي المتصدر بـ58 نقطة، بينما يدخل الدراويش المباراة برصيد 37 نقطة يحتل بها المركز السابع في جدول الترتيب.

كما أعلنت اللجنة أسماء حكام مباراة الأهلي وبيراميدز، المقرر إقامتها في الثامنة من مساء الخميس، على استاد بتروسبورت بالقاهرة والمؤجلة من منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يتولى إدارة المباراة طاقم تحكيم كرواتي بقيادة إيفان بيبيك ويعاونه ايفيكا مودريتش وجوران بيريكا، وتوهومين

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