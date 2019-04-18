انت الان تتابع جمال الشريف يعلق على هدفي السيتى وتوتنهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد فرج ١٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
قال جمال الشريف، الخبير التحكيمي بالاستوديو التحليلي لقناة «بي إن سبورت» بعد انتهاء مباراة مانشستر سيتى وتوتنهام التى جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب الاتحاد، والتي انتهت بأربعة أهداف مقابل ثلاثة للأزرق السماوى، إن هدف توتنهام الذى أحرزه ليورنتى فى الدقيقة 72 هدف صحيح، وإن قرار حكم «تقنية الفيديو» صحيح فى إلغاء الهدف الذى أحرزه سترلينج فى الدقيقة 93 لصالح السيتى والذى كان كافيا لمنح مانشستر التأهل للدور نصف النهائي، ليخطف على إثرها توتنهام بطاقة التأهل للمرة الثانية فى تاريخه.
وأكد الشريف خلال تحليله للأحداث التحكيمية فى المباراة، أنه يميل ويتفق مع صحة قرارات الحكم فى إلغاء تقنية الفيديو لهدف السيتى الذى أحرزه رحيم سترلينج فى الدقيقة 93 مبررا ذلك بأن برناردو سليفا لو كان لاعبا ذو مهام دفاعية كان من الممكن أن يحتسب الهدف ويتأهل السيتى ولكن سيلفا لاعب مهاجم وحرك قدمه موجها
وأكد الشريف خلال تحليله للأحداث التحكيمية فى المباراة، أنه يميل ويتفق مع صحة قرارات الحكم فى إلغاء تقنية الفيديو لهدف السيتى الذى أحرزه رحيم سترلينج فى الدقيقة 93 مبررا ذلك بأن برناردو سليفا لو كان لاعبا ذو مهام دفاعية كان من الممكن أن يحتسب الهدف ويتأهل السيتى ولكن سيلفا لاعب مهاجم وحرك قدمه موجها الكرة الى أجويرو المتسلل الذى مرر الكرة الى سترلينج.
أما عن هدف توتنهام الذى أحرزه ليورنتى فى الدقيقة 72 من أحداث المباراة فهو صحيح لأن الكرة سقطت على فخذ اللاعب الذى لم يتعمد ملامسة الكرة باليد وقرار الحكم هنا صائب وصحيح.
وتأهل السبيرز بمجموع مباراتى الذهاب والعودة بنتيجة ( 4-4) بالهدف الإعتباري، حيث دخل اللقاء وله الأفضلية بتقدمه فى لقاء الذهاب بهدف دون رد، ويأتي الخروج المؤلم لفريق السيتي بعدما ألغت تقنية الفيديو هدفا أحرزه رحيم سترلينج.
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