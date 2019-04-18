انت الان تتابع جنون الكرة..توتنهام يعبر السيتى ويصل إلى نصف النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٠٥ م

توتنهام

حسم فريق توتنهام تأهله الى الدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أوروبا للمرة الثانية فى تاريخه ،عقب الخسارة (4-3) فى مباراة مثيرة أمام مانشستر سيتى في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الإتحاد، ضمن مافسات إياب الدور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أوروبا، ليتأهل السبيرز بمجموع مباراتى الذهاب والعودة بنتيجة( 4-4) بالهدف الإعتباري، حيث دخل اللقاء وله الأفضلية بتقدمه فى لقاء الذهاب بهدف دون رد، ويأتي الخروج المؤلم لفريق السيتي بعدما ألغت تقنية الفيديو هدف أحرزه رحيم سترلينج كان كافياً بمنح مانشستر التأهل للدور نصف النهائي.

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البداية جاءت سريعة من جانب السيتى عندما أحرز رحيم سترلينج الهدف الأول فى الدقيقة 4، لكن الرد جاء سريعاً من الضيوف في الدقيقة 8 بعد تمريرة خلف دفاعات السيتي إستقبلها سوون الذي انفرد وسدد في المرمى، وبعد دقيقتين فقط يرتكب لابورت مدافع مانشستر خطأ فادح عندما أهدى الكرة للاعبى توتتنهام ليسدد سوون صاروخية