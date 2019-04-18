شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة التي لا تعرف خسارة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق نادى بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على الأهلى في الثامنة من مساء اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ 25 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز في موسمها الجارى 2018- 2019.

الأهلى يسعى لمواصلة انتصاراته وانفراده بالقمة، في الوقت الذي يتطلع فيه بيراميدز لخطف الصدارة من الأهلى واعتلاء قمة جدول الترتيب للمرة الأولى هذا الموسم في ظل فارق نقطة وحيدة لمصلحة الفريق الأحمر، قبل موقعة الليلة.

الجولة الخامسة والعشرون لم تشهد أي خسارة للأهلى على مدار تاريخه بالدورى المصرى الممتاز في الألفية الجارية، فلم يُهزم المارد الأحمر مطلقاً في هذه الجولة بالقرن الحالى، بل شهدت مبارياته بالأسبوع الحامس والعشرين من عمر المسابقة انتصارات مدوية بفارق واسع من الأهداف في عدة مناسبات، وهو ما نستعرضه في هذا التقرير.

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في مباراة تستضيفها مدينة سوهاج بالجولة الـ 25 للدورى موسم 2001- 2002 ينتصر الأهلى عقب مباراة ماراثونية على حساب سكة حديد سوهاج بنتيجة (4-3).

من جديد يواجه الأهلى فريق سوهاج في موسم 2001- 2002 بالجولة الـ 25 للمسابقة ويحقق فوزاً عريضاً برباعية نظيفة، وفى موسم 2002- 2003 تشهد تلك الجولة فوزاً شاقاً للأهلى على بلدية المحلة بهدف نظيف بتوقيع أحمد بلال من ركلة جزاء، وتشهد الجولة الخامسة والعشرون انتفاضة أهلاوية في موسم 2003- 2004 بفوز كاسح على الكروم بستة أهداف مقابل هدف في مباراة تاريخية للمهاجم أسامة حسنى الذي سجل 5 أهداف بمفرده في تلك المواجهة.

ويواصل الأهلى نتائجه العريضة في الجولة 25 للدورى، ويكتسح الإسماعيلى بنصف دستة أهداف نظيفة بالإسماعيلية في موسم 2004- 2005 في ثلاثية تاريخية لنجمه محمد بركات، ثم يفوز في الجولة نفسها لموسم 2005- 2006 على الحرس بنتيجة (4/2). وتستمر نتائج الأهلى في الجولة الخامسة والعشرين بتاريخه بالدورى بالقرن الحالى دون خسارة، فيفوز على إنبى بثنائية في موسم 2006- 2007، ويتعادل مع بلدية المحلة سلبياً في 2007- 2008، ويحسم التعادل السلبى أيضاً قمة الدورى أمام الزمالك في 2008- 2009، ثم التعادل أمام المقاولون بنتيجة 1- 1 في 2010، وبعدها الفوز على إنبى في 2011 بهدفين مقابل هدف.

الجولة 25 لموسم 2014- 2015 تشهد على فوز الأهلى على بيراميدز تحت مسماه القديم «الأسيوطى سبورت» بخماسية نظيفة، كما تشهد تلك الجولة في 2016 فوزاً ثلاثياً للمارد الأحمر على سموحة بالإسكندرية، ثم الانتصار على طنطا بهدف لسليمان كوليبالى في 2017، وأخيراً خماسية أهلاوية نظيفة في شباك النصر بالجولة 25 للموسم الماضى 2017- 2018.

ترى.. هل يستمر سجل الأهلى خالياً من الهزائم في الجولة 25 بتاريخه بالدورى في القرن الحالى أم يكرر بيراميدز سيناريو الدور الأول وينتصر على الأهلى ويخطف صدارة الدورى؟