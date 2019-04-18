شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يخشى تكرار سيناريو مواطنه أمام الدراويش اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف ملعب الجيش الثالث بالسويس، مساء اليوم الخميس، مباراة من العيار الثقيل في إحدى كلاسيكيات الكرة المصرية، والتى تجمع الزمالك بالإسماعيلى، بمنافسات الدورى الممتاز بالموسم الجاري.

الزمالك يدخل اللقاء وفى جعبته 57 نقطة، يحتل بها المركز الثانى خلف الأهلى المتصدر بفارق نقطة، بينما يحل الإسماعيلى في المرتبة السابعة برصيد 37 نقطة.

منافسة شرسة من خارج الخطوط تجمع الثنائى الأجنبى، السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، ونظيره بالإسماعيلى الرومانى سيدومير يانيفسكى.

المدرسة السويسرية في الزمالك سبق أن واجهت الإسماعيلى في مباراة وحيدة كانت في ولاية المدير الفنى ميشيل دو كاستال، وذلك بمنافسات الدور الثانى للدورى المصرى الممتاز موسم 2008-2009، على ملعب قناة السويس بالإسماعيلية.

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وتمكن الإسماعيلى يومها من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل للدراويش كل من مصطفى كريم «هدفين» ومحمد محسن أبوجريشة هدفا واحدا، بينما سجل للزمالك هدفه الوحيد عبدالحليم على.

ووُجهت اتهامات عديدة للاعبى الزمالك وقتها من قبل أنصار النادى الأهلى، بتساهلهم في مواجهة الإسماعيلى من أجل فتح الطريق أمامه لمنافسة الفريق الأحمر على درع المسابقة، خاصةً أن الصراع كان على أشده بين الفريقين وقتها على التتويج باللقب، والذى حسمه الأهلى في النهاية من خلال مباراة فاصلة بملعب المكس بالإسكندرية.

ويخشى جروس من تكرار سيناريو مواطنه دوكاستال عقب 10 مواسم بتلقى الفريق هزيمة جديدة في ولاية أبناء سويسرا على يد الدراويش.

جروس خاض 44 مباراة بمشواره مع الزمالك منذ التعاقد معه في نهاية يونيو الماضى، وتعرض الفريق في عهده لـ5 هزائم أمام كل من النجوم والمصرى بالدورى، والقطن التشادى وجورماهيا الكينى بمنافسات الكونفيدرالية، وهزيمة أمام الاتحاد السكندرى بكأس زايد للأندية أبطال العرب.

بينما حقق الزمالك في ولاية السويسرى 13 تعادلاً بواقع 6 بالدورى أمام كل من بتروجيت وسموحة والأهلى وبيراميدز والمقاولون العرب وطلائع الجيش وتعادلين بكأس زايد في مواجهتى القادسية الكويتى، و5 تعادلات بالكونفيدرالية في مباراتى نصر حسين داى الجزائرى وأمام كل من اتحاد طنجة وحسنية أغادير المغربيين، وبترو أتلتيكو الأنجولى.

أما عن الانتصارات فحقق السويسرى 26 انتصاراً مع أبناء القلعة البيضاء في 43 مباراة بنسبة بلغت 58% من مجمل المباريات، أبرزها الفوز على القطن التشادى بنتيجة 7/0 في ذهاب الدور الأول للكونفيدرالية، بالإضافة إلى خماسية بشباك الاتحاد بالجولة الثانية للدورى الممتاز، ورباعية في مرمى إنبى والمقاصة بالجولتين الخامسة، والعشرون من عمر المسابقة ورباعية نظيفة بشباك جورماها الكينى بمجموعات الكونفيدرالية.