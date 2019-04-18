شكرا لقرائتكم خبر عن هل يواصل عبدالله السعيد هوايته في هز شباك أنديته السابقة؟ (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتوجه أنظار عشاق ومحبى الساحرة المستديرة في مصر صوب ملعب بتروسبورت، مساء اليوم الخميس، لترقب ما ستسفر عنه مباراة الأهلى وبيراميدز، بمنافسات الدورى المصرى الممتاز، في ظل اشتعال قمة جدول ترتيب المسابقة في الجولات الماضية.

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الأهلى ينفرد بقمة الدورى برصيد 58 نقطة، ويلاحقه كل من الزمالك وبيراميدز في الوصافة بـ 57 نقطة لكل منهما.

ويُعول بيراميدز أمالاً كبيرة على قائده عبدالله السعيد، والذى كان بمثابة المفاجأة المدوية التي فجرها مالك النادى، تركى اّل الشيخ، قبل ساعات من لقاء الدور الأول، والذى خسره الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف بالدفاع الجوى. ويعتبر السعيد هو أقرب لاعبى الجيل الحالى للكرة المصرية من بلوغ نادى المائة بالدورى المحلى والدخول مع العظماء الثمانية الذين اجتازوا حاجز المائة هدف بالمسابقة، ففى جعبته 89 هدفاً، بواقع 50 مع الأهلى و36 مع الإسماعيلى و3 مع بيراميدز. عبدالله السعيد اعتاد تسجيل الأهداف في شباك أنديته السابقة وزيارة مرمى زملاء الأمس على مدار مشواره بالملاعب، فبعدما خلع قميص الدراويش في صيف 2010، تمكن من زيارة شباك الفريق الساحلى في 4 مناسبات جميعها بقميص الأهلى، بواقع هدف في موسم 2010-2011 من ركلة حرة مباشرة، وهدف بالطريقة ذاتها في لقاء الدور الأول لموسم 2015-2016 ثم العودة لزيارة مرمى الإسماعيلى من ركلة جزاء في لقاء موسم 2016-2017 من ركلة جزاء، وأخيراً يسجل في ثنائية الأهلى بمرمى الدراويش في الدور الأول للموسم الجارى.

ولم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للسعيد مع الساعات الأولى التي شهدت انضمامه لصفوف بيراميدز، فمع أول لقاء له مع الفريق والذى كان في مواجهة الأهلى في يناير الماضى، تمكن السعيد من تسجيل هدف انتصار فريه في شباك ناديه السابق، ليواصل ممارسة هوايته في هز شباك زملاء الأمس.