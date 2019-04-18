شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت مجلة «تايم» الأمريكية، أمس، قائمتها لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، العام الماضى، وقسّمت المجلة الشخصيات إلى 6 أقسام، وكان محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول والمنتخب المصرى، على رأس قسم «العمالقة»، حيث ظهرت صورته على أحد الأغلفة الـ6 التي صممتها المجلة لهذه المناسبة.

وأجرت المجلة مقابلة مع «صلاح»، دعا فيها الرجال إلى معاملة النساء باحترام أكبر، وتحدث لأول مرة عن أهمية المساواة بالنسبة للمرأة، بقوله: «أعتقد أنه يجب تغيير ثقافتنا فيما يتعلق بطريقة معاملتنا للمرأة، وهذا ليس أمرًا اختياريًا، وأدعم المرأة أكثر من ذى قبل لأننى أشعر أنها تستحق أكثر مما يقدمونه لها في الوقت الحالى».

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وأضاف «صلاح»، أن المشجعين في الشرق الأوسط «يشعرون أننى ابنهم»، معترفًا بأن نجاحه كان مصحوبًا بـ«القليل من الضغط»، لكنه جعله «فخورًا» ودفعه إلى أن يكون لاعبًا أفضل.

وأشاد مقدم البرامج الشهير، جون أوليفر، الذي يقدم برنامج «الأسبوع الماضى هذا المساء» عبر قناة «HBO Canada»، في مقال كتبه للمجلة، بـ«صلاح» باعتباره الشخصية الأبرز للمصريين والمسلمين، قائلًا إن «صلاح» بالإضافة إلى كونه أحد أفضل لاعبى كرة القدم في العالم، فإنه مميز على المستوى الإنسانى، وإن الرياضيين المحترفين يتعرضون لضغوط شديدة، ولا يوجد لاعب لم يتأثر بتلك الضغوط مثل «صلاح».

وأضاف «أوليفر»: «هذا أمر لا يُصدق لأننى لا أستطيع أن أتخيل نوع الضغط الناتج من كمية الإعجاب بـ(صلاح)، ومع ذلك فهو دائمًا متواضع ومتأنٍّ وخفيف الظل ولا يأخذ أيًا من هذا على محمل الجد». وتضمنت قائمة الـ100 أيضًا الممثل مصرى الأصل، رامى مالك، الحاصل على جائزة الأوسكار، ورئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، وميشيل أوباما، وولى عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.