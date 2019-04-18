شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإنجليزية تسخر من مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت الصحف الإسبانية بالفريق الكروى الأول بنادى برشلونة بقيادة الأرجنتينى ليونيل ميسى، بعد التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، بعد الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 3/0، في إياب ربع نهائى «الشامبيونزليج»، مساء أمس الأول، على ملعب كامب نو.

وعنونت صحيفة «ماركا»: «ميسى يطير نحو واندا ميتروبوليتانو»، في إشارة إلى معقل أتلتيكو مدريد، الذي سيحتضن نهائى دورى الأبطال هذا الموسم.

وأضافت: «ميسى يسجل هدفين ضد مانشستر يونايتد، ويقود برشلونة لنصف النهائى، وكوتينيو يحرز هدفا للرد على جماهير كامب نو».

وخرجت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية بعنوان: «ميسى إلى نصف النهائى»، مضيفة أن هدفين من النجم الأرجنتينى في أول 20 دقيقة نجحا في كسر لعنة ربع النهائى وإعادة برشلونة لنصف النهائى، لأول مرة منذ 4 سنوات. وتابعت: «كوتينيو أكمل المهرجان باحتفال مثير للجدل، واليوم سيُعرف خصم البارسا المقبل، من بين ليفربول وبورتو- أقيمت مباراتهما أمس».

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة «سبورت» الكتالونية، جاء العنوان: «هذا العام.. نعم»، موضحة أن برشلونة إلى نصف نهائى دورى الأبطال.. قدم الفريق عرضًا ممتعًا ليؤكد أنه المرشح الأكبر للقب.

وواصلت أن ميسى قاد الفريق مسجلا هدفين في البداية، وكوتينيو يعود إلى الطريق الصحيح بهدف رائع ورسالة للجماهير، واستكملت الصحيفة: «دى ليخت يقضى على آمال يوفنتوس كريستيانو». فيما سخرت الصحف الإنجليزية من خروج اليونايتد على يد البارسا، حيث خرجت صحيفة «ميرور» بعنوان «أوه لا»، وأضافت: «شبان أولى (جونار سولسكاير مدرب يونايتد) يغرقون من خلال هفوة دى خيا وطراز ميسى العالى» في إشارة إلى تفوق ميسى على لاعبى مانشستر يونايتد ومديرهم الفنى أولى سولشاير.

كما نقلت الصحيفة تصريحات مدرب مانشستر سيتى جوسيب جوارديولا التي دعا فيها جمهور فريقه للارتقاء بمستوى تشجيعهم خلال مباراة الفريق اليوم أمام توتنهام في نصف نهائى دورى الأبطال.

ونشرت صحيفة «ديلى ميل» عنوانا يقول: «طراز مختلف» في إشارة للنجم الأرجنتينى ميسى، مضيفة: «يونايتد الردىء يُهان من ميسى وزملائه»، وذلك بعد الخسارة بثلاثية نظيفة وتوديع دورى الأبطال.

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أما صحيفة «ديلى إكسبريس»، فقالت في عنوان: «سلمها إلى ميسى» في إشارة للاعب الذي سجل هدفين ليقود برشلونة للتأهل لنصف نهائى دورى الأبطال.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى خروج يوفنتوس من ربع نهائى المسابقة بعد خسارته أمام أياكس 1-2 في إيطاليا، بالقول: «رونالدو يخرج وأياكس يصعق يوفى».

وعنونت صحيفة «ديلى ستار» بالقول: «ميسى يأخذ القبلة»، وأضافت: «عبقرى بارسا يترك آمال أولى في حالة مزرية» في إشارة لتفوق ميسى على لاعبى مانشستر يونايتد وأولى سولسكاير المدير الفنى للفريق الإنجليزى.

واستعرضت صحيفة «تيليجراف» أداء برشلونة المبهر بعنوان: «طراز بارسا العالى»، وتابعت: «ميسى وكوتينيو يظهران بأسلوب مميز لإنهاء حلم يونايتد الأوروبى».

في نفس السياق، أبدى إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لبرشلونة، سعادته بالتأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد.

وقال فالفيردى بعد المباراة: «هذه طريقتنا في اللعب، قدّمنا ربع نهائى مثاليا في الذهاب والغياب، كانت مباراة عظيمة. واجهنا بعض الصعوبات في البداية، ولكن الفريق تماسك بعد ذلك».

المدرب الإسبانى علّق على لحظة محورية في المباراة، عندما أصاب ماركوس راشفورد عارضة مرمى برشلونة في اللحظات الأولى: «شنوا علينا الهجمة الأولى وأصابوا العارضة، وهذا أفقدنا توازننا بعض الشىء، حدث الأمر في الدقائق الخمس الأولى، ولكن تبقى بعدها 85 دقيقة، وفور أن عدنا للمباراة استطعنا السيطرة عليها بالكامل».

قبل أن يتحوّل للإشادة بنجمه ليونيل ميسى الذي سجّل هدفين: «ميسى يظهر دائما في مثل هذه المباريات، ليس في بعض اللحظات، بل في المباراة بأكملها، يجدر الإشادة بأهدافه، ولكن يجدر أيضا الإشادة بمساهمته الهجومية الكبيرة للفريق، عندما يظهر بهذا المستوى فلا يمكن إيقافه».

مضيفا: «نحن نادٍ متطلب كثيرا، علينا أن نفوز بكل شىء وأن نلعب دوما بشكل جيد، جميعنا عرضة للانتقادات من وسائل الإعلام، وهذا ليس سهلا، لا يمكن أن نلعب جيدا طوال الوقت وأن يسجل كوتينيو طوال الوقت، نحن بشر، علينا أن نتعايش مع العالم الذي نحن فيه».

واختتم متوقعا تأهل ليفربول إلى نصف النهائى على حساب بورتو لمواجهته: «إنها مسابقة دورى أبطال أوروبا، لا يمكن التأمين لأى منافس، ليس هناك نتيجة ذهاب تضمن لك التأهل، ليفربول مرشح للعبور إلى نصف النهائى، ولكن سنرى ما سيحدث غدا».