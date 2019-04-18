شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلي يصطدم بالهلال السعودي في نهائي كأس زايد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار ملايين الجماهير العربية، صوب ملعب هزاع بن زاد بنادى العين بالإمارات، لمتابعة نهائى بطولة كأس زايد للأبطال، الذي يجمع بين فريقى النجم الساحلى التونسى بقيادة الفرنسى لومير والهلال السعودى بقيادة الكرواتى زوران ماتيتش.
وأنهى الاتحاد العربى برئاسة ترك آل شيخ جميع الترتيبات من أجل خروج المباراة بصورة مشرفة للعرب.
يدخل الفريقان اللقاء وعينهما على لقب البطولة، والفوز بالعائد المالى الكبير الذي يصل إلى 7 ملايين ونصف المليون دولار للبطل، و4 ملايين دولار للوصيف.
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