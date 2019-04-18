شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث كسر عقدة الإسماعيلي واستعادة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب الجيش بالسويس، في الخامسة مساءً، في مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقى الزمالك والإسماعيلى، ضمن لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمنافسات الدورى الممتاز.

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تقابل الفريقان في 103 مباراة، حيث فاز فيها الإسماعيلى في 31 مباراة وفاز الزمالك في 41 وتعادل الفريقان في 31 مباراة، وأحرز الدراويش 108 أهداف فيما سجلت القلعة البيضاء 119 هدفا. ويبحث الزمالك عن كسر عقدة الدراويش في الدورى، التي تلازم الفريق الأبيض المواسم الثلاثة الماضية. وكان آخر فوز للزمالك على الإسماعيلى في الدورى، بنتيجة 3- 0 في موسم 2014-2015، وهو الموسم الذي حصل فيه الأبيض على بطولتى الدورى، وكأس مصر، إذ نجح في التسجيل وقتها عن طريق باسم مرسى، وأحمد توفيق، ومعروف يوسف.

ويدخل أبناء ميت عقبة اللقاء منتشيًا بعد التأهل إلى نصف نهائى كأس الاتحاد الأفريقى «الكونفيدرالية» والفوز على حسنية أغادير المغربى بمجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 1/0. تراجع الزمالك إلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 57 نقطة بفارق الأهداف مع بيراميدز صاحب المركز الثالث، بعدما خسر أمام المصرى بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلى الذي يتصدر لأول مرة، حيث حتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 25 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى خسارتين. يفتقد الزمالك في مواجهة الدراويش، أهم عناصره الدولى التونسى، فرجانى ساسى، المتألق مع القلعة البيضاء منذ انضمامه، وذلك بعدما تعرض لإصابة في لقاء فريقه أمام حسنية أغادير في الكونفيدرالية، غادر على إثرها الملعب، كما يغيب كل من حمدى النقاز لحصوله على بطاقة حمراء أمام المصرى، ومحمود حمدى الونش لتعرضه للإيقاف بسبب تلقيه ثلاثة إنذارات. وسيلجأ السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، إلى محمد عبدالغنى بجانب محمود علاء في قلب الدفاع، فيما يقترب محمد عبدالسلام من قيادة الجبهة اليمنى بعد غياب النقاز وحازم إمام. ويدخل الزمالك بتشكيل يتكون من محمود «جنش» في حراسة المرمى، وأمامه عبدالله جمعة- محمود علاء- محمد عبدالغنى- محمد عبدالسلام- طارق حامد- محمود عبدالعزيز- محمود كهربا- يوسف أوباما- أحمد سيد زيزو- خالد بوطيب. على الجانب الآخر، يرفع الإسماعيلى شعار التحدى لرغبته في تحقيق الفوز على الأبيض لمواصلة المسيرة القوية بالدورى والتى جعلته في المركز السابع، برصيد 37 نقطة من 26 مباراة.

يدرك سدومير يانفيسكى المدير الفنى صعوبة المواجهة أمام منافس قوى يمتلك عناصر مميزة ويعيش أفضل فتراته بعد تأهله إلى الدور قبل النهائى من الكونفيدرالية الإفريقية، وعقد المدير الفنى جلسة مع اللاعبين على هامش التدريبات الأخيرة حرص خلالها على تحفيزهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنافس. وبعدها قاد يانفيسكى التدريبات، والتى ركز خلالها على كيفية إحكام الرقابة الدفاعية على مفاتيح اللعب لدى الفريق الأبيض مع سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية. ويفقد الدراويش الثنائى عماد حمدى وأسامة إبراهيم لعدم اكتمال جاهزيتهما للمواجهة لظروف الإصابة، وينتظر أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من محمد فوزى في حراسة المرمى وطارق طه، ومحمود البدرى وباهر المحمدى، وأحمد أيمن، محمود متولى، ومحمد صادق، وعبدالرحمن مجدى ومحمد الشامى وكريم باميو، وبنسون شيلونجو. يذكر أن الإسماعيلى يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 36 نقطة، حصيلة 25 مباراة، فاز في 9 وتعادل في مثله. فيما وعد الناميبى بينسون شيلونجو مهاجم الفريق، الجماهير والجهاز الفنى بالتسجيل في مرمى الزمالك، حتى يستمر فريقه في المنافسة على المربع الذهبى بالدورى. وقال شيلونجو إن لقاء الزمالك صعب ومصيرى، ولكن لاعبى الإسماعيلى قادرون على تحقيق الفوز والعودة بالثلاث نقاط. من جهته أكد أحمد قناوى، المدرب العام أن المباراة صعبة للغاية وخارج التوقعات، بوصفها «مواجهة قمة» بغض النظر عن ترتيب الفريقين. وأكد أن الإسماعيلى سيلعب للفوز، من أجل تحسين ترتيبه، واقتحام المربع الذهبى كما نسعى لتعويض التعادل الأخير أمام المصرى، والفوز هو الطريق الوحيد لعودتنا للمنافسة على المربع الذهبى.