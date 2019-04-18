شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستنجد بالشركة الراعية بعد حكم حبس «حلبية».. ويطلب حكامًا أجانب لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتباك داخل النادى المصري، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما حصل نادى النصر على حكم بحبس سمير حلبية، رئيس النادى المصرى، بالحكم 12 عاما وغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه، بسبب منح النادى المصرى لنظرائهم في نادى النصر شيكات بدون رصيد، باقى مستحقات انتقال إسلام عيسى للنادى البورسعيدى من الموسم الماضى.

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كان المصرى قد منح النصر شيكات بقيمة انتقال إسلام عيسى، ولم يسدد النادى المصرى مبلغ 4 ملايين جنيه من إجمالى مبلغ 10 ملايين جنيه قيمة انتقال اللاعب.

أقام نادى النصر أربع دعاوى قضائية لحفظ حقوقه في باقى المستحقات المالية، التي تبلغ 4 ملايين جنيه، وحصل على مجموع أحكام 12 عاما على رئيس النادى المصرى سمير حلبية. وعلى الفور أجرى سمير حلبية اتصالات مكثفة مع الشركة الراعية للنادى لتسديد قيمة 4 ملايين جنيه للنصر، كجزء من مديونيات النادى لدى الشركة، والمقدرة بـ17 مليون جنيه، خاصة أن هناك أزمة مالية طاحنة تضرب أروقة النادى منذ عدة شهور، وعلمت «المصرى اليوم» أن الشركة الراعية تعهدت للنادى المصرى بدفع المستحقات وحل الأزمة مع نادى النصر، وعلى أن يتنازل الأخير عن الدعوات التي أقامها ضد النادى المصرى.

من جهة أخرى، قرر مجلس الإدارة رصد مكافآت خاصة للاعبى الفريق، حال الفوز على النادى الأهلى، في المباراة المقرر لها الخميس المقبل، على أرض ملعب استاد الجيش بالسويس، في إطار تحفيز اللاعبين على الاحتفاظ بالمركز الرابع، ومن ثم ضمان المشاركة في البطولة الإفريقية الموسم المقبل.