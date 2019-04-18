شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. مباراة الأهلي وبيراميدز بحضور جماهيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المتحدث باسم النادي الأهلي، الإعلامي شريف فؤاد، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع فريق بيراميدز، المقررة الخميس، ضمن مباريات الدوري العام، ستقام بحضور جماهيري.

وكتب «فؤاد» على صفحته بـ«فيس بوك» مساء الأربعاء: «مباراة الأهلي وبيراميدز بحضور جماهيري».

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وأضاف: «اتصالات إيجابية جرت خلال الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة النادي أسفرت عن هذا القرار».

وأملاً في الانفراد بصدارة الدوري الممتاز وتعويض الخروج الإفريقى، يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى اختباراً صعباً، الليلة، حينما يستضيف نظيره بيراميدز عند الثامنة مساء على أرض ملعب استاد بتروسبورت، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ25 لبطولة الدورى الممتاز، وهى المواجهة التي لن تقبل القسمة على اثنين، ولاسيما أن الثلاث نقاط هي الهدف الأساسى لكل فريق، خصوصا أن الأهلى وبيراميدز يمتلكان مقومات ودافع الفوز، ولعل فارق النقطة الواحدة بين الفريقين سيزيد من سخونة وإثارة المباراة، حيث يحتل الأهلى المركز الأول برصيد 58 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 57 نقطة، وبفارق الأهداف لصالح الزمالك صاحب المركز الثانى.

وتمثل المباراة بالنسبة للاعبى الأهلى مواجهة خاصة، لأنهم يريدون تعويض الهزيمة في مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف، فضلاً عن أن الفوز سيدخل الارتياح بقلوب جماهير النادى الأهلى، وتفادى الآثار السلبية التي خلفها وداع بطولة دورى أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقى بنتيجة 5/1 في مجموع مباراتى الذهاب والإياب، كما أن الثلاث نقاط ستجعل الفريق يتربع على عرش صدارة الدورى الممتاز، ويمنح اللاعبين دفعة معنوية هائلة قبل مواجهة المصرى المقبلة. وحرص مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، خلال الأيام الماضية على تكثيف الجرعات المعنوية للاعبين، وحثهم على استعادة الانتصارات، وعدم التفريط في صدارة جدول الدورى، وحرص على مشاهدة العديد من مباريات بيراميدز الماضية، بصحبة اللاعبين للوقوف على مواطن القوة والضعف في الفريق، والتأكيد على مهام كل لاعب خلال المباراة، وأشار إلى أنه لا مجال لتعثر جديد من أجل استعادة التوازن سريعاً. وشدد الجهاز الفنى على اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التي تتاح أمام المرمى، وفرض الرقابة اللصيقة على مواطن القوة في بيراميدز المتمثلة في كينو وعبدالله السعيد وايريك تراورى. فيما يخوض الفريق مباراة اليوم في غياب محمد هانى، بسبب الإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة مصر المقاصة الماضية، التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، فيما يكتنف الغموض موقف رمضان صبحى، وحتى كتابة هذه السطور لم تتضح الرؤية بالنسبة له، حيث يعانى اللاعب من الإصابة في العضلة الأمامية، وسيخضع لفحوصات خلال الساعات القليلة المقبلة، على ضوئها سيتحدد موقفه من المشاركة.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم كلاً من محمد الشناوى في حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، أحمد فتحى، عمرو السولية، حسام عاشور، ناصر ماهر، حسين الشحات وجونيور أجاى، وليد أزارو. وعلى الجانب الآخر، يسعى الأرجنتينى رامون دياز، المدير الفنى لفريق بيراميدز، لمواصلة الانتصارات التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة، والتى كان آخرها الفوز القاتل على الاتحاد السكندرى بعشرة لاعبين، وتحويل الخسارة بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف عن طريق الجناح المتألق إيريك تراورى، ويدخل الفريق المباراة وهو يفتقد جهود السورى عمر خربين بعدما حصل على الكارت الأحمر في مواجهة زعيم الثغر، في الوقت الذي لم تتضح فيه الرؤية لمشاركة لاعب الوسط البيروفى بينافينتى، والبرازيلى كينو، حيث يعانى كلاهما من الإصابة، ولايزالان يخضعان للفحوصات ومحاولات مكثفة من الجهاز الطبى لتجهيزهما. وعقد دياز أكثر من جلسة مع ثلاثى الدفاع على جبر وأحمد أيمن منصور، وعمر الميدانى طالبهم بضرورة إحكام السيطرة على الكرات العرضية التي تعتبر مصدر خطورة الأهلى، خاصة من الجبهة اليسرى عن طريق على معلول. ومن المنتظر أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من أحمد الشناوى في حراسة المرمى، على جبر، عمر الميدانى، رجب بكار، عمر جابر، نبيل عماد دونجا، بينافنتى، عبدالله السعيد، إيريك تراورى، كينو، ناصر منسى.