شكرا لقرائتكم خبر عن زوران: النجم الساحلي شرس.. لومير: تابعت الهلال وغوميز الأبرز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد الكرواتي زوران ماميتش مدرب فريق الهلال السعودي أن مواجهة اليوم تعتبر تاريخية. وقال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال: «بالنسبة للمواجهة تعتبر تتويجا كبيرا لمشوارنا، ولن نفرح إلا بتحقيق البطولة بعد أن تنقلنا وسافرنا وتعبنا كثيرا، ولن يكتمل هذا المجهود إلا بالانتصار». وأضاف: «سنواجه فريقا قويا استطاع أن يقصي فرقا كبرى، ولن نصبح أبطالا إلا عندما نحضر بالمستوى العالي، وتحقيق هذه الكأس سيريحنا لإكمال المشوار في بقية البطولات».

وزاد: «النجم الساحلي فريق معروف ويلعب بشراسة وحدة عالية، ولا بد أن نأخد بكل العوامل التي تساعدنا في المباراة، ويجب على فريقي عدم تعقيد اللعب».

واختتم المدرب حديثه قائلا: «نحن وضعنا أهدافنا، ومنها أن نقدم كل شيء لتحقيق البطولة، وهذا ما نسعى إليه».

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من جهته، اعتبر قائد الفريق محمد الشلهوب أن وصول فريقه للنهائي لم يكن سهلا، موضحا أنهم يتمنون أن يختتموا جهدهم وعملهم بتحقيق اللقب. وقال الشلهوب في المؤتمر الصحفي: «سعداء بالوجود في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، وهي بطولة غالية علينا لأنها تحمل اسم المغفور له الشيخ زايد». وأضاف: «لم تكن الطريق سهلة بالنسبة لنا للوصول للمباراة الختامية، ونتطلع أن يكون نهائيا عربيا ممتازا يعكس صورة بطولة تحمل اسم الشيخ زايد، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق، ونتطلع للحصول على الكأس لإكمال الموسم بنجاح».

وفي الجانب الآخر، عبّر روجيه لومير مدرب فريق النجم الساحلي عن سعادته البالغة بالوجود لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كونها الزيارة الأولى له، مشيرا إلى أهمية تحقيق لقب هذه النسخة الاستثنائية.

وقال لومير خلال المؤتمر الصحفي: «سعيد بوجودي هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، واليوم نخوض مباراة مهمة نتنافس فيها على نهائي كبير ومهم».

وأضاف: «كأس زايد للأندية الأبطال بطولة مهمة بالنسبة لنا ونسعى للظفر بها، ومن الصعب على أي مدرب أن يعرف كل التفاصيل عن منافسه، ولكن فريق الهلال فريق جيد وتابعت بعض المباريات له ونعرف لاعبه غوميز، وهو من أبرز لاعبي الفريق». وتابع: «المواجهة مهمة بالنسبة للفريقين، وبالنسبة لنا تشكل أهمية بالغة، والبطولة هي كالدوري المحلي لدينا والبطولة الأفريقية».