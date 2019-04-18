شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأقوى دفاعاً وهجوماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) يعتبر فريق الهلال في البطولة العربية حتى مباراة اليوم أفضل دفاعاً وهجوماً من فريق النجم الساحلي التونسي، إذ تلقى الفريق الهلالي هدفا وحيدا فقط في الوقت الأصلي من المباريات التي خاضها، وكان ذلك ضد فريق الأهلي في مباراة إياب دور نصف النهائي التي أقيمت على ملعب الجوهرة بجدة، وسجل الفريق خلال مشواره 12 هدفاً، بينما أحرز نجوم فريق النجم الساحلي 10 أهداف، وتلقت شباكهم 3 أهداف.

يعتبر فريق الهلال في البطولة العربية حتى مباراة اليوم أفضل دفاعاً وهجوماً من فريق النجم الساحلي التونسي، إذ تلقى الفريق الهلالي هدفا وحيدا فقط في الوقت الأصلي من المباريات التي خاضها، وكان ذلك ضد فريق الأهلي في مباراة إياب دور نصف النهائي التي أقيمت على ملعب الجوهرة بجدة، وسجل الفريق خلال مشواره 12 هدفاً، بينما أحرز نجوم فريق النجم الساحلي 10 أهداف، وتلقت شباكهم 3 أهداف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.