شكرا لقرائتكم خبر عن حافلات «الوصل» لدعم «الأزرق» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @ abomroan999

يحظى الفريق الهلالي في نهائي كأس زايد للأندية العربية الذي سيقام على ملعب هزاع بن زايد مساء اليوم أمام فريق النجم الساحلي التونسي بدعم كبير من جماهيره في الإمارات، إذ إن الهلال يمتلك قاعدة جماهيرة كبيرة في الإمارات، وهذا سيكون عاملاً إيجابياً للفريق الهلالي لتقديم كل ما لديه لإسعاد الشقردية. ويعد ملعب هزاع بن زايد فأل خير لجمهور الزعيم بعد تحقيق الفوز على العين في الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة الآسيوية النسخة الحالية.

‏يذكر أن إدارة نادي الوصل الإماراتي جهزت 16 حافلة لنقل الجماهير من نادي الوصل إلى ملعب هزاع بن زايد بنادي العين لمساندة الزعيم السعودي.