شكرا لقرائتكم خبر عن الحمدان: «الأفريقية» تعتمد على البنية وعلى الهلال توزيع الجهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @ abomroan999 أكد المدرب الوطني عبدالرحمن الحمدان بأن مباراة اليوم بين فريقي الهلال والنجم الساحلي ستكون صعبة على الفريقين وذلك لقوتهما فنياً. وقال إن مواجهة اليوم تحتاج إلى مجهود كبير من اللاعبين طوال اللقاء، فالكرة الأفريقية تعتمد على البنية الجسمانية أكثر من الأداء الفني، لهذا يجب على لاعبي الهلال توزيع الجهد خلال شوطي اللقاء، خصوصا أن الهلال يدخل المباراة بهدف تحقيق البطولة ومواصلة الإنجازات التي تعود عليها، لذلك يجب على مدرب الهلال اختيار العناصر المناسبة، وأن يضع الخطة التي تعطي الفريق الظهور بشكل مشرف، معتبرا أن مباراة اليوم ستكون مثيرة لوجود كوكبة مميزة من اللاعبين في الفريقين. وعن خطوط الفريقين، أكد أن لديهما ترابطا كبيرا، وقد يكون خط الدفاع الهلالي أقل نسبياً، مع أننا شاهدنا تحسنا كبيرا في مباراته أمام الأهلي السابقة. وتمنى الحمدان أن يواصل الهلال هذا التميز والتألق في مباراة الليلة.

أكد المدرب الوطني عبدالرحمن الحمدان بأن مباراة اليوم بين فريقي الهلال والنجم الساحلي ستكون صعبة على الفريقين وذلك لقوتهما فنياً. وقال إن مواجهة اليوم تحتاج إلى مجهود كبير من اللاعبين طوال اللقاء، فالكرة الأفريقية تعتمد على البنية الجسمانية أكثر من الأداء الفني، لهذا يجب على لاعبي الهلال توزيع الجهد خلال شوطي اللقاء، خصوصا أن الهلال يدخل المباراة بهدف تحقيق البطولة ومواصلة الإنجازات التي تعود عليها، لذلك يجب على مدرب الهلال اختيار العناصر المناسبة، وأن يضع الخطة التي تعطي الفريق الظهور بشكل مشرف، معتبرا أن مباراة اليوم ستكون مثيرة لوجود كوكبة مميزة من اللاعبين في الفريقين. وعن خطوط الفريقين، أكد أن لديهما ترابطا كبيرا، وقد يكون خط الدفاع الهلالي أقل نسبياً، مع أننا شاهدنا تحسنا كبيرا في مباراته أمام الأهلي السابقة. وتمنى الحمدان أن يواصل الهلال هذا التميز والتألق في مباراة الليلة.

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