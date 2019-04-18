شكرا لقرائتكم خبر عن الحماد: الزعيم يتفوق عناصريا والنجم بخبرة البطولات العربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @ abomroan999

قال الناقد الرياضي سعود الحماد إن الأنظار تتجه إلى ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين لمشاهدة قمة عربية أفريقية آسيوية ثقيلة فنياً بين الهلال والنجم الساحلي على نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، مبينا أن المواجهة بين فريقين يملكان شعبية كبيرة، وبطاقم تحكيم إماراتي، مؤملا أن تظهر المباراة بالمستوى الفني الكبير الذي يثبت استحقاقهما الوصول إلى النهائي ويرضي تطلعات الشارع الرياضي العربي. وأشار إلى أن الفريقين يطمحان للحصول على هذه البطولة الغالية بمسماها وجوائزها الضخمة التي تصل إلى أكثر من 10 ملايين دولار، مضيفا بأن الفريقين يملكان إمكانات فنية كبيرة بوجود لاعبين أجانب ومحليين مميزين يتقدمهم في الهلال إدواردو وغوميز وسالم الدوسري والعابد وعطيف العائد بعد الإصابة، وفي النجم الساحلي الشيخاوي ومحمد بن عمر وماهر الحناشي. وزاد: الهلال يدخل هذه المواجهة بعد مجهودات بدنية وظروف صعبة بسبب كثرة المشاركات وضغط المباريات، ومع ذلك استطاع التغلب على ظروفه والمواصلة إلى مراحل الحسم كونه يملك النفس الطويل والبديل الجاهز، أما النجم الساحلي فيتميز بالخبرة في البطولات العربية، مؤكدا أن الهلال يتميز نجومه بالمهارة والسرعة والارتداد السريع، بينما النجم الساحلي يتفوق بالإمكانات الجسمانية والالتحام القوي.

وعن مدربي الفريقين قال: زوران والألماني لومير تعرفا على نقاط الضعف والقوة خلال متابعتهما للفريقين في البطولة العربية والبطولات المحلية، وسيضعان الخطة والتكتيك المناسبين لهذه المواجهة.

واختتم حديثه بقوله: أتمنى من الجميع مساندة ممثل الوطن من أجل تحقيق منجز سعودي، وأن نشاهد نهائيا عربيا كبيرا، وأن تذهب البطولة للزعيم.