شكرا لقرائتكم خبر عن أياكس يضرب أسهم يوفنتوس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الوكالات)

فقدت أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي أكثر من 20% من قيمتها في بداية التداولات في بورصة ميلانو صباح أمس (الأربعاء)، بعد أن أقصي من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم على يد أياكس أمستردام الهولندي.

وعند الساعة 07:15 بتوقيت غرينيتش، سجلت أسهم النادي المملوك من عائلة أنييلي، تراجعاً نسبته 20.92%، ليبلغ سعر السهم 1.356 يورو.

وكان سهم النادي قد حقق (الإثنين) الماضي، عشية مباراة الإياب ضد أياكس، سعراً قياسياً عند الإقفال بلغ 1.760 يورو، متفوقاً على الرقم القياسي السابق (1.672 يورو) العائد الى 19 سبتمبر 2018.

وأقصي فريق «السيدة العجوز» الذي يهيمن منذ أعوام على المنافسات المحلية في إيطاليا، من الدور ربع النهائي للمسابقة الأوروبية بعد خسارته على أرضه إياباً 1/2 (الثلاثاء)، بعدما انتزع التعادل 1/1 في أمستردام الأسبوع الماضي.

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وبذلك، فشل الفريق الإيطالي في محاولة جديدة للتتويج مرة ثالثة باللقب القاري (بعد 1985 و1996)، رغم تعاقده في صيف 2018 مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قادماً من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو.

ويأتي تراجع الأسهم اليوم بعد نحو شهر على ارتفاعها بنسبة مماثلة تقريباً، في أعقاب بلوغ فريق مدينة تورينو الدور ربع النهائي على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني، بالفوز إيابا 3/0 بفضل «هاتريك» رونالدو على ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو، بعد الخسارة 0/2 ذهابا في مدريد.

وشكل قدوم رونالدو (34 عاماً)، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، إلى يوفنتوس عاملاً مؤثراً في أسعار أسهم النادي الإيطالي، إذ مكنه في أغسطس الماضي من رفع قيمته السوقية إلى أكثر من مليار يورو، وذلك للمرة الأولى منذ إدراجه في البورصة عام 2001.

وعلى سبيل المقارنة، كان سعر سهم يوفنتوس يتداول بحدود 0.6 يورو في منتصف عام 2018 (أي قبل انتقال رونالدو)، لكنه ارتفع إلى 1.8 يورو خلال جلسة تداول في 20 سبتمبر الماضي، قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى مستوياته قبل خسائر يوم أمس.