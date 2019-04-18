شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يعترض على تسجيل لاعبي الأهلي في طائرة الاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)

يرعى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل السبت القادم، نهائي كأس اتحاد الطائرة بين الاتحاد والهلال على صالة الهيئة بجدة.

ويطمح الهلال بطل الدوري الممتاز والنخبة في نيل كأس الاتحاد من أمام الاتحاد، الذي استعد بجلب لاعبين من الأهلي عن طريق الإعارة.

وتحدث مشرف طائرة الهلال منصور الشريف عن اللقاء، قائلا: «إن فريقنا سيظهر بالمظهر المشرف كعادته، ونسعى للفوز لنكون حققنا بطولات هذا الموسم»، مشيرا إلى تحفظه على تسجيل لاعبي الأهلي المجرشي والنجراني للاتحاد «مشاركتهما مخالفة للائحة». واختتم حديثه بأن نجوم الهلال قادرون على الفوز. ورد مشرف عام الطائرة الاتحادية حسن باسودان على قضية تسجيل المجرشي والنجراني للاتحاد، وقال إنها تمت بطرق رسمية حسب لائحة اتحاد الطائرة الموجودة لديهم، مبديا استغرابه من تحفظ الهلال على التسجيل وهم من استفاد من هذه اللائحة في الماضي. وأضاف: نحن والأهلي نعرف اللوائح، لذلك من حقنا تسجيل اثنين من اللاعبين من أي نادٍ، ونشكر إدارة الأهلي على الإعارة التي تمت بالطرق السليمة، خصوصا أننا طلبنا تسجيل اللاعبين.