الأهلي يضحي بـ «فوساتي» لامتصاص غضب جماهيره

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جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة) أنهت إدارة النادي الأهلي تكليف مدرب الفريق الكروي خورخي فوساتي، وتكليف الوطني يوسف عنبر للإشراف على المباريات المتبقية خلال الموسم الحالي، والتي ستبدأ بمواجهة الوحدة غدا (الجمعة) على ملعب مدينة الملك عبد الله أنهت إدارة النادي الأهلي تكليف مدرب الفريق الكروي خورخي فوساتي، وتكليف الوطني يوسف عنبر للإشراف على المباريات المتبقية خلال الموسم الحالي، والتي ستبدأ بمواجهة الوحدة غدا (الجمعة) على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة)، ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للمدرب فوساتي خلال الفترة التي قضاها مع الفريق، ويأتي هذا القرار بعد أن فقد الأهلي فرصة إنقاد موسمه ببطولة، وامتصاص غضب الشارع الأهلاوي بعد تراجع مستوى الفريق وفقدانه المنافسة على الألقاب للموسم الثالث على التوالي. وتقترب الإدارة من التعاقد مع لوران كمساعد مدرب للمدرب الحالي يوسف عنبر، وهو الذي كان مساعداً سابقاً للسويسري جروس.. وتمت إقالته مؤخراً من القادسية إبان عمله مع البلغاري إيفاييلو.يذكر أن فوساتي أشرف على 13 مباراة للأهلي في ثلاث مسابقات؛ 8 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، و3 مواجهات في دوري أبطال آسيا، ومواجهتان في البطولة العربية للأندية، سجل خلالها 4 حالات فوز وتعادل و7 خسائر، خرج على إثرها من المنافسة على اللقب العربي بعد أن خرج من البطولات المحلية صفر اليدين، وتتبقى له ثلاث مواجهات في الدوري ومثلها في دوري أبطال آسيا.



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