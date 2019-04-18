شكرا لقرائتكم خبر عن لم شمل العرب.. بطولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة)

تكفل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بترميم وتأهيل مبنى الاتحاد السوداني لكرة القدم، تقديرا لرئيس وأعضاء الاتحاد السوداني ورياضيي كرة القدم في جمهورية السودان، واعتماد تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف، إلى جانب اطلاع الجمعية العمومية على التقارير الإدارية والفنية والمالية الخاصة ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، واستعدادات الأمانة العامة للاتحاد العربي لإقامة النسخة الثانية من بطولة الأندية العربية بمسماها الجديد «كأس محمد السادس للأندية الأبطال»، الذي أعلن عنه رئيس الاتحاد تقديرا لملك مملكة المغرب الملك محمد السادس، جاء ذلك خلال

رئاسة آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الـ 24 التي عقدت أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور نائبي الرئيس محمد روراوة وعبدالخالق مسعود وأعضاء الجمعية.

وكان رئيس الاتحاد قد ترأس قبل ذلك اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الـ 66 والذي تم خلاله الاطلاع على تقارير اللجنة المنظمة لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال في الجوانب التنظيمية والفنية والإدارية والمالية، بالإضافة إلى الاطلاع على التصور الأولي المعد من قبل الأمانة العامة بشأن النسخة الثانية من بطولة الأندية العربية بمسماها الجديد «كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/‏‏2020»، واعتماد إقامة نهائي هذه البطولة في مدينة الرباط.