شكرا لقرائتكم الأهلى ضد بيراميدز.. هل يعوض أعضاء النادى الثالثة شمال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلى ضد بيراميدز

نجح مجلس إدارة النادي الأهلى فى الحصول على موافقة الأمن بحضور عدد 3 الآف مشجع من المنتمين للقلعة الحمراء لمباراة بيراميدز. الأهلى وبيراميدز وبات السؤال الأهم الذى يطرح نفسه هو عما إذا كان أعضاء الجمعية العمومية للنادى ممن لهم الحق فى حضور المباراة سيستطيعون تعويض غياب جماهير الثالثة شمال من عدمه خاصة وأن المباراة حماسية وتحمل لغة الثأر للهزيمة التى تلقاها الفريق فى السابق. موعد مباراة الأهلى وبيراميدز ويلتقى النادي الأهلى نظيره بيراميدز والتى ستقام اليوم الخميس فى تمام الثامنة مساءًا على أرضية ملعب استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة. حكام مباراة الأهلى وبيراميدز أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم الخميس في الدوري المصرى. وبات السؤال الأهم الذى يطرح نفسه هو عما إذا كان أعضاء الجمعية العمومية للنادى ممن لهم الحق فى حضور المباراة سيستطيعون تعويض غياب جماهير الثالثة شمال من عدمه خاصة وأن المباراة حماسية وتحمل لغة الثأر للهزيمة التى تلقاها الفريق فى السابق.ويلتقى النادي الأهلى نظيره بيراميدز والتى ستقام اليوم الخميس فى تمام الثامنة مساءًا على أرضية ملعب استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة.أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم الخميس في الدوري المصرى. الأهلي وبيراميدز الأسبوع الخامس والعشرين: طاقم كرواتي بقيادة إيفان بيبيك ويعاونه ايفيكا مودريتش وجوران بيريكا، وتوهومين بيجيان حكماً رابعاً.

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