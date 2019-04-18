شكرا لقرائتكم بارتوميو: تير شتيغن أفضل حراس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن اعتقاده بأن حارس الفريق، الألماني مارك-أندري تير شتيغن يعتبر "أحسن لاعب في العالم".

وقال بارتوميو في تصريحات للنسخة الرقمية من صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" التي تصدر يوم الخميس إن "شخصية تير شتيغن وطبيعته غير عادية، ونحن نقدره كإنسان للغاية"، مضيفا أن حارس المنتخب الألماني يعيش في قلب المدينة وله صور وهو داخل مترو الأنفاق " وهذا يصل بشكل جيد للناس".

ورأى بارتوميو أن هناك لاعبين يسقطون حينما يرتكبون أخطاء "لكن ليس مارك، فهو يكبر مع أخطائه".

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يذكر أن تير شتيجن، 26 عاما، انضم إلى برشلونة في 2014 قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ ويعد في الوقت الراهن الحارس الأهم في برشلونة بلا منازع.

كان تير شتيغن وصل مع فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك لأول مرة منذ عام 2015، وجاء هذا بعد فوز برشلونة بثلاثية نظيفة يوم الثلاثاء على مانشستر الإنجليزي في إياب ربع نهائي البطولة، وكان تير شتيغن قد فاز بالبطولة مع برشلونة قبل أربعة أعوام.

وأعرب بارتوميو عن اعتقاده باستمرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة على المدى الطويل، ويسعى بارتوميو إلى تمديد عقد ميسي قبل نهايته في عام 2021 " لأنني متأكد أنه يستطيع البقاء كمحترف بعد 2021، لا يمكن أن تصدق فهو يلعب كل يوم بصورة أفضل".

وعن البند الخاص بالخروج في عقد ميسي الحالي، قال بارتوميو "أعتقد أنه يبلغ 700 مليون يورو، ومن الممكن أن يصل إلى يورو واحد، فهذا البند ليس له صلة"، ولفت إلى أن ميسي يشعر بالراحة في برشلونة " فقد أتى إلى هنا وهو ابن الثانية عشرة والآن هو في الحادية والثلاثين".