شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تطلق مبادرة «تحدي الوزن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة «تحدي الوزن 2019»، بالتعاون مع مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، وتستمر لمدة ستة أشهر، وبمشاركة 20 جهة حكومية وخاصة. وأوضح العقيد محمد عبيد بوعلي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية، أن المبادرة التي تنفذها مديرية الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات بالتعاون مع «مركز التربية الرياضية الشرطية» تأتي ضمن الحملات الصحية التوعوية التي تحرص شرطة أبوظبي على تنفيذها على مدار العام، وتهدف إلى تشجيع تبني السلوكيات الصحية لإكساب المهارات لمختلف فئات المجتمع، التي تمكنهم من تبني أنماط حياة صحية.

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