شكرا لقرائتكم خبر عن «المحترفين» تختتم محور الحوكمة والمالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم محور الحوكمة والمالية من دورة الإدارة التنفيذية ضمن برنامج شهادات لجنة دوري المحترفين للموسم الرياضي 2018-2019 والذي تنظمه اللجنة بالتعاون مع أكاديمية اتحاد الإمارات لكرة القدم.

ألقى المحاضرات بول مكنيكولاس، مدير المخاطر والحوكمة في نادي إيفرتون الإنجليزي.

وتعرف الدارسون على مدار ثلاثة أيام على ثلاثة محاور رئيسية لحوكمة النادي الرياضي وهي: القيم، القيادة والتوجيه والإشراف ثم السياسات والإجراءات، بهدف مساعدة المعنيين بإدارة أندية كرة القدم في الأنظمة المهنية والأندية المجتمعية، وذلك لفهم وتطبيق المبادئ المشتركة للحوكمة الرشيدة، والمقارنة بين معايير الحوكمة الحالية وتطويرها، وكذلك أهمية تفعيل وتطبيق إدارة المخاطر في الأندية من خلال شرح نموذج نادي ايفرتون في عمليات المخاطر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «المحترفين» تختتم محور الحوكمة والمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.