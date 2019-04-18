حمدان بن محمد يشهد تحديات الذلل والزمول للهجن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، سباقات اليوم الحادي عشر، وقبل الأخير، من أيام مهرجان ختامي المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة، وكانت مسافة كل شوط من الأشواط الستة 8 كيلومترات، وعقب نهاية الأشواط الستة، قام الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتتويج أبناء القبائل الذين حصدوا الرموز الخاصة بسباقات الجولة الأخيرة للحول والزمول لأبناء القبائل.

وفازت «الشايبة» لمحمد صالح الحميري بالمركز الأول في الشوط الأول للذلل أصايل مفتوح، وتوجت «الشايبة» بالسيف وجائزة مالية بلغت 2.5 مليون درهم، وكان لقب الشوط الثاني للزمول أصايل مفتوح من نصيب «برلين» لحربي حمد العامري، ونالت الشداد وجائزة مالية قدرها 1.5 مليون درهم، فيما ذهب لقب الشوط الثالث للزمول أصايل محليات إلى «منياس» لفرج علي بن حمودة وتوج بالشداد والجائزة المالية البالغ قدرها 1.5 مليون درهم، وظفرت «زيورخ» لسعيد جابر عبدالله بالمركز الأول في الشوط الرابع للذلل أصايل محليات وظفرت بالخنجر وجائزة مالية قدرها 2.5 مليون درهم، وأحرز «مبلش» لسعيد أحمد الفلاحي المركز الأول في الشوط الخامس للزمول أصايل مفتوح، وتوج بالسيف ونال 1.5 مليون درهم، وحصدت «البرشا» لمحمد زايد المنصوري المركز الأول في الشوط السادس للذلل أصايل مفتوح وتوجت بالسيف، ونالت جائزة مالية قدرها 2.5 مليون درهم.

وجرت مراسم التتويج بحضور علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وتم الإعلان عن جائزة البيرق المخصصة لأبناء القبائل وظفر بلقبها المضمر والمالك محمد راشد بن غدير.

ويسدل الستار على فعاليات المهرجان بسباق مسك الختام الذي سيكون في ميدان المرموم ويتألف من أربعة أشواط تشكل مجموع الأشواط المسائية في يوم مسك الختام والأشواط الأربعة مخصصة للذلل والزمول من هجن أصحاب السمو الشيوخ خلال الأشواط الأربعة التي ستحفل بقمة الندية والإثارة اليوم وستكون مسافة كل شوط 8 كيلومترات.

وأسفرت نتائج الأشواط الصباحية للذلل والزمول لأبناء القبائل أمس عن فوز «الشاهينية» المملوكة لهجن ند الشبا وحصدت أفضل توقيت 17: 15: 4 دقيقة في أشواط القدرة لمسافة 11 كيلومتراً، وكان المركز الأول في الشوط الثاني من نصيب «رهام» لسالم سعيد الكتبي، وظفر «شاهين» لهجن العاصفة بالمركز الأول في الشوط الثالث، وفاز «مبهر» بلقب الشوط الرابع لسعيد العامري، ونال الفائزون الخمسة أعلاه جوائز عبارة عن سيارات، فيما أسفرت بقية أشواط الفترة الصباحية عن فوز «الشاهينية» لمانع السويدي، و«مكيدة» لمسلم المزروعي، و«مزعج» لسالم الكتبي، و«متعب» لسالم النيادي، و«هجير» لسعيد دري الفلاسي، و«التماس» لمحمد السبوسي، و«مياس» لحمد الخييلي، و«ناصي» لمروان الظاهري، و«حفلة» لحمد غدير الكتبي، و«نشرة» لسعيد دري الفلاحي، و«الفايز» لسهيل الكتبي، و«المارد» لمحمد العامري، و«ثمينة» لهلال المزروعي، و«العذرة» لأحمد سالم الفلاحي، أما «الذهبية» لسعيد الكتبي ففازت بالمركز الأول من الشوط الأول ولغاية السادس عشر باستثناء الشوط الثالث عشر الذي سطرت فيه «نشرة» لمحمد الكتبي أفضل توقيت .

إثارة في سباقات الركوب

على هامش سباقات اليوم قبل الأخير من مهرجان ختامي المرموم لسباقات الهجن، أقيمت أمس سباقات الماراثون «الركوب» لمواطني الدولة ولفئات عمرية مختلفة، وفاز «المحيط» بقيادة عامر معضد المزروعي بالمركز الأول لفئة من 23 إلى 30 سنة، وحل «سلهود» بقيادة عبدالله السويدي بالمركز الثاني و«مروح» لحمد العامري ثالثاً و«مهاجم» بقيادة جمعة الفلاسي رابعاً و«مودع» بقيادة علي سلطان النعيمي خامساً.

وفازت «الشاهينية» بالمركز الأول للفئة العمرية الواقعة بين 15 ولغاية 22 سنة بقيادة الفارس شاهين العواني و«هتاش» بقيادة سيف الكربي في المركز الثاني و«هجام» بقيادة سعود الأحبابي في المركز الثالث و«سلهود» بقيادة سيف الخاطري رابعاً، وحل «مبلش» بقيادة أحمد المحرمي في المركز الخامس.