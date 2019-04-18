المهرجان الرياضي الرابع للتوحد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بمشاركة 140 طالباً من ذوي اضطراب طيف التوحد المنتسبين ل 14 مركزاً متخصصاً داخل دولة الإمارات، نظم مركز الشارقة للتوحد، أمس، المهرجان الرياضي الرابع في نادي الثقة للمعاقين ضمن الحملة التوعوية التي نظمها المركز التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تحت شعار: «التقنيات المساندة والمشاركة النشطة».
وأكدت الدكتورة سهام الحميمات مديرة مركز الشارقة أن الاستمرارية في المهرجان للسنة الرابعة دليلُ نجاحٍ كبير؛ نظراً لدور الرياضة في تعزيز صحة الطلبة ومساهمتها في امتلاكهم المهارات عدا عن توعية المجتمع وتعريفه بما يمتلكونه من مهارات وقدرات.
وأشاد اختصاصيو المراكز التي شاركت في المهرجان، بتنظيم مركز الشارقة للتوحد للمهرجان وحرصه على مشاركة أطفال مختلف المراكز العاملة مع الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد في هذه المسابقات.
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