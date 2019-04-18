الارشيف / اخبار الرياضه

المهرجان الرياضي الرابع للتوحد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان الرياضي الرابع للتوحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بمشاركة 140 طالباً من ذوي اضطراب طيف التوحد المنتسبين ل 14 مركزاً متخصصاً داخل دولة الإمارات، نظم مركز الشارقة للتوحد، أمس، المهرجان الرياضي الرابع في نادي الثقة للمعاقين ضمن الحملة التوعوية التي نظمها المركز التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تحت شعار: «التقنيات المساندة والمشاركة النشطة».

وأكدت الدكتورة سهام الحميمات مديرة مركز الشارقة أن الاستمرارية في المهرجان للسنة الرابعة دليلُ نجاحٍ كبير؛ نظراً لدور في تعزيز صحة الطلبة ومساهمتها في امتلاكهم المهارات عدا عن توعية المجتمع وتعريفه بما يمتلكونه من مهارات وقدرات.

وأشاد اختصاصيو المراكز التي شاركت في المهرجان، بتنظيم مركز الشارقة للتوحد للمهرجان وحرصه على مشاركة أطفال مختلف المراكز العاملة مع الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد في هذه المسابقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المهرجان الرياضي الرابع للتوحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا