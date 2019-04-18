كأس زايد بين الهلال والنجم الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية نحو استاد هزاع بن زايد «تحفة الملاعب» في مدينة العين لمشاهدة نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال الذي يجمع بين الهلال زعيم الكرة السعودية والنجم الساحلي التونسي في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق، ويسبق المباراة الرسمية فعاليات مصاحبة ستنطلق عند الرابعة عصراً.

وصل الطرفان إلى هذه المرحلة النهائية بعد أن نجح الهلال في تخطي مواطنه أهلي جدة بركلات الترجيح بعد أن شهدت مباراتا الذهاب والإياب فوز كل منهما على أرضه بهدف، فيما أقصى النجم منافسه فريق المريخ السوداني بالفوز عليه بهدف في سوسة ثم التعادل معه سلبياً في أمدرمان.

كان الفريق التونسي قد سبق الهلال في الوصول إلى الإمارات وأجرى ثلاثة تدريبات للتعود على الأجواء كما أن لديه أفضلية طول فترة الراحة بالنسبة له، بعكس الأزرق الهلالي الذي خاض مواجهة إياب ما قبل النهائي قبل يومين فقط وهو في الأصل يعاني من عامل الإرهاق من اللعب المتواصل في عدة جبهات بجانب تعدد الإصابات في صفوفه، وربما يكون لهذه العوامل تأثير سلبي في أداء الفريق في مواجهة اليوم الختامية، لذلك على الورق يكون التفوق للنجم الساحلي ويبقى قرار المستطيل الأخضر هو الفيصل.

وذكر الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال أنه حان الوقت لجني الثمار والتتويج باللقب بعد مسيرة طويلة من الكفاح في هذه البطولة، وبدأ حديثه في المؤتمر الصحفي قائلاً «لدي ذكريات رائعة في هذا المكان في بطولة كأس العالم للأندية والتي نال فيها فريقي السابق العين لقب وصيف أندية العالم، وأتمنى أن تكتمل تلك الذكريات الرائعة بالفوز بلقب كأس زايد، خصوصاً بعد المجهود الكبير الذي بذلناه خلال المشوار من مواجهات قوية وسفر وترحال إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة الختامية، لذلك علينا أن نكون على مستوى الحدث ونظهر قوتنا في أرضية الميدان ونكون في كامل تركيزنا من أجل تحقيق البطولة».

وأشار زوران الى أن التتويج بلقب أولى البطولات في الموسم سيكون له مردوده الإيجابي من كافة النواحي على البطولات الأخرى التي ينافس فيها الفريق.

وعن مواجهته لواحد من أندية شمال إفريقيا «وفاق سطيف الجزائري» في بداية البطولة عندما كان يدرب فريق العين ورؤيته للمنافس قال زوران: المنافس معروف لدينا وهو فريق قوي ويلعب بشراسة واستطاع أن يقصي اندية عديدة وقوية، لذلك لا بد ان نأخذ حذرنا منه ونبتعد عن ارتكاب الأخطاء امامه، كما يجب ان نكون حاضرين في الميدان من كافة النواحي ذهنياً وبدنياً بجانب توافر الروح القتالية طوال التسعين دقيقة.

وأوضح زوران أن فرحتهم لن تكتمل بالوصول للمباراة النهائية إلا بالتتويج باللقب ولكي يصلوا إلى ذلك عليهم لعب كرة قدم سريعة وسهلة كما عليهم التركيز أيضاً على التفاصيل الصغيرة، وتمنى في ختام حديثه أن يحالف فريقه التوفيق في أداء مباراة جيدة المستوى تسعدهم في الختام بفرحة اللقب.

من جانبه، أبدى الفرنسي روجيه لومير مدرب النجم سعادته بزيارته للإمارات والتواجد في نهائي كأس زايد الذي يتطلعون إلى الفوز بلقبه،مشيراً في نفس الوقت الى ان معلوماته عن المنافس الهلال ليست بالقدر الكافي باستثناء مواطنه المهاجم غوميز وهو سعى خلال اليومين السابقين إلى جمع كافة المعلومات عنه كما أنه شاهده في مباراتي الأهلي في الدور قبل النهائي، وقال في المؤتمر الصحفي: بالتأكيد وصولنا إلى المرحلة الاخيرة من المنافسة لم يكن بالصدفة وإنما هو نتاج جهد ومشوار طويل خضنا فيه تجارب قوية وأبعدنا منافسين أقوياء وهو ما يدل على أننا لسنا بالفريق الضعيف بل منافس قوي ومحترم ونضم لاعبين جيدين ونسعى إلى ختام مشوارنا بالصورة السعيدة بالتتويج بالكأس.

وعن أهمية الفوز بالبطولة والحصول على الجوائز المغرية فيها قال لومير: الفوز بلقب هذه البطولة هو تحد للاعبين وللجهاز الفني مع احترامنا التام للمنافس الذي يملك نفس الرغبة، كما ان سعينا للفوز بهذه البطولة لا يقل أهمية عن البطولات الأخرى سواء بطولة الدوري أو كأس الكونفدرالية الإفريقية ورغبتنا واحدة وقوية في كل هذه البطولات بغض النظر عن الجوائز المرصودة لها.

الشلهوب: نرغب في استعادة الألقاب الخارجية

عبر قائد الهلال السعودي المخضرم محمد الشلهوب عن سعادته البالغة بوجود فريقه في نهائي بطولة غالية تحمل اسم شخصية عزيزة على قلوب جميع العرب وهو المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، متمنياً أن يخرج النهائي العربي بالصورة التي تعكس عظمة المناسبة، ويكون التتويج حليفهم في نهاية المطاف، وقال: بالتأكيد المباراة لن تكون سهلة أمام منافس قوي ويضم لاعبين على مستوى عال من المهارة، إلا أن رغبتنا قوية في الحصول على هذا البطولة، وعلينا أن نكون في أفضل حالتنا في أرضية الميدان.

وبيّن الشلهوب أن وصول الهلال إلى هذه المرحلة لم يكن سهلاً، بل كان صعباً وشاقاً، لذلك سيبذل لاعبوه كل ما عندهم للتوشح بالذهب.

وعن إرهاق زملائه اللاعبين، كما سبق واشتكى المدرب من هذا الأمر قال: هذه مباراة نهائية لا مجال فيها للأعذار، وعلينا أن نتغلب علي أي ظروف.

وأشار الشلهوب إلى أن لديهم ذكريات رائعة مع الألقاب الخارجية، وهم يأملون في استعادة هذا الأمر مجدداً، وأن يتوّجون بلقب خارجي بعد غياب فترة عن البطولات.

الجمل: خزائن نادينا ينقصها اللقب العربي

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أكد لاعب النجم الساحلي عمار الجمل أنهم استحقوا الوصول إلى هذه المرحلة عن جدارة بعد طريق شاق ووعر نجحوا فيه في إقصاء أندية كبيرة لها سمعتها في الوطن العربي مثل الوداد والرجاء المغربيين والمريخ السوداني، وأنهم في كامل جاهزيتهم لتقديم مباراة جيدة يحققون من خلالها اللقب العربي الأول لهم. وقال: بالطبع المباراة ستكون صعبة على الطرفين كحال أي مباراة نهائية والمنافس ليس سهلاً ولديه طموح كبير في الفوز بالكأس ولكن رغبتنا قوية في تحقيق أول لقب عربي لنا، خصوصاً أن خزانة النادي ممتلئة بالعديد من الكؤوس والألقاب المتنوعة ولا ينقصها سوى الكأس العربية، لذلك لن نفرط في هذا اللقب وسنبذل أقصى ما عندنا للتويج به.

الاتحاد العربي يجتمع في «باب القصر»

استضاف فندق باب القصر على كورنيش أبوظبي، اجتماعات الاتحاد العربي لكرة القدم وبرنامج ترتيبات المباراة النهائية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بحضور تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

ورحب مرشد الشامسي، مدير إدارة التشريفات بفندق باب القصر بالاتحاد العربي بقوله: «نحن سعداء لاختيار الاتحاد العربي لكرة القدم باب القصر مقراً للقاءاته».

وأضاف الشامسي»: لقد وضعت إدارة فندق باب القصر كافة التسهيلات لاستضافة هذه الاجتماعات الكروية المهمة التي تليق باسم البطولة وكبار القيادات الرياضية العربية الحاضرة».

جوائز ضخمة

يتنافس الهلال والنجم الساحلي اليوم على جائزة ستة ملايين دولار مخصصة للمركز الأول، بينما ينال الوصيف 2.5 مليون دولار.

وعادت البطولة هذا الموسم بعد غياب عام بحلة جديدة، حيث قام الاتحاد العربي لكرة القدم بزيادة الجوائز المالية لتصبح الأكبر في تاريخ المسابقات العربية.

وأقيمت أول نسخة للبطولة العربية للأندية أبطال الدوري عام 1982 وفاز الشرطة العراقي بلقبها، وعرفت المسابقة بعد ذلك تسميات عدة وتوقفات كثيرة آخرها في موسم 2017-2018، قبل أن تعود في موسم 2018-2019 الحالي بحلة جديدة وبمسمى «كأس زايد للأندية الأبطال».