شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة النظام الإلكتروني الطبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورشة عمل النظام الإلكتروني الطبي بحضور وبمشاركة كبيرة من الأطقم الطبية والإدارية العاملة بالمنتخبات الوطنية وأندية الدولة المخولة باستخدام النظام الإلكتروني الطبي. وتناولت الورشة، التعريف بالنظام الإلكتروني الطبي الذي سيدشنه اتحاد الكرة والذي يهدف إلى إنشاء ملف إلكتروني طبي متكامل لكل لاعب مسجل في اتحاد الكرة، منذ بداية ممارسته لكرة القدم وحتى وقت اعتزاله.

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