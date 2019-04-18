شكرا لقرائتكم خبر عن 2750 لاعباً ولاعبة في النسخة 23 من بطولة زايد الرمضانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أعلن نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي عن تفاصيل بطولة زايد الرياضية الرمضانية المفتوحة في نسختها الثالثة والعشرين والتي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، والتي ستنطلق خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك وتستمر لمدة 21 يوماً، بمشاركة 68 فريقاً محلياً ودولياً في المسابقات الرياضية.

كما أعلن النادي فتح باب التسجيل للمشاركة في البطولة الرمضانية، كما أعلن النادي فتح باب التسجيل للمشاركة في البطولة التي تعد واحدة من أهم وأكبر البطولات الرمضانية في المنطقة، إذ من المنتظر مشاركة 2750 رياضياً ورياضية يمثلون 68 فريقاً محلياً ودولياً في 15 لعبة رياضية.

والأمر المميز في هذه البطولة أنها تجمع بين العديد من الثقافات والجنسيات دون تمييز في اللون، الدين أو العرق وذلك وفقاً للإرث الخالد الذي تركه لنا القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله» والمتمثل بثقافة التسامح التي تُعتبر الأساس القوي للتراث الإماراتي الإنساني الراسخ الذي يشجع على العمل والعيش وفقاً لأرقى المبادئ الإنسانية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر النادي بالعاصمة أبوظبي بحضور الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس مجلس إدارة نادي ضباط القوات المسلحة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، ومحمد البادع ممثل أبوظبي للإعلام، وشيخة الكعبي الرئيس التنفيذي للنادي.

فخر واعتزاز

وافتتح الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة المؤتمر، بالقول: «نفتخر ونعتز بتنظيم واستضافة بطولة زايد الرياضية في فندق ونادي ضباط القوات المسلحة للعام الثالث والعشرين على التوالي، وتتزامن هذه البطولة مع «عام التسامح» الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ليشكل امتداداً لعام زايد الخير وإبرازاً لنهجه الإنساني الراسخ الذي حرص على غرسه في مجتمع الإمارات، لنحصد ثماره بأروع صوره». وتقدم الكعبي بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة على دعمه ورعايته المستمرة للبطولة التي انطلقت قبل 23 عاماً. وقال الكعبي: «تعتبر بطولة زايد الرياضية التي ينظمها النادي واحدة من الأحداث الرياضية الرائدة في الدولة التي تتمُّ إقامتها خلال شهر رمضان، حيث تمت استضافة حوالي 37320 رياضياً و60750 من الجمهور حتى الآن».

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جوائز يومية

وأشار رئيس اللجنة المنظمة إلى أن البطولة تنظم بالتعاون بين نادي الضباط ومجلس أبوظبي الرياضي، وكشف عن خصم مالي سيصل إلى 50% سيقدمه فندق نادي الضباط للفرق المشاركة والتي ستقيم به، مؤكداً في الوقت نفسه تقديم جوائز عينية سيتم السحب عليها يومياً للجماهير خلال منافسات البطولة في مختلف الملاعب.

وأكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن بطولة زايد الرمضانية هي الأكبر في تاريخ البطولات الرياضية التي تقام بالدولة، ويكفي أنها تحتضن 15 لعبة رياضية، وهذا العدد مرشح للزيادة.

وأشار العواني إلى حرص سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي على تقديم الدعم لجميع البطولات التي تقام في الإمارات وكشف عن وجود اتجاه إلى التنسيق مع جميع المسابقات الرمضانية التي تقام في أبوظبي لتكون تحت مظلة بطولة زايد الرياضية وأن تمتد لتشمل جميع المجالس.

وأشاد الأمين العام لمجلس أبوظبي بمجهودات اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي والمجهودات التي تقدم من خلال البطولة التي تشتمل على الفعاليات المجتمعية والرياضية، مبيناً أن البطولة منصة مناسبة لإقامة الندوات الرياضية في الشهر الكريم، وتقدم بالشكر إلى جميع الجهات التي تساهم في دعم الحدث وفي مقدمتها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ومنتجع الفرسان وحلبة مرسى ياس واتحاد كرة القدم وغيرها من الجهات.

حضور كبير لأكاديميات الأندية

أكد محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم حرص الاتحاد على دعم بطولة زايد الرياضية والتي تواصل دعم الرياضة في الإمارات على مدار 23 عاماً، وقال: «إن البطولة تشهد الجديد في كل عام وهناك أكاديميات الناشئين لبعض الأندية، ستشارك في هذه النسخة التي تعتبر الأكبر حتى الآن».

كما أكد ابن هزام أن رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تساهم في إنجاح البطولة التي تعد تجمعاً رياضياً كبيراً في شهر رمضان.