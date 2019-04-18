شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض الشاب» يختتم معسكر السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم منتخب الإمارات الوطني للشباب مواليد 2001 معسكره الخارجي الذي أقيم في مدينة الدمام السعودية استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب التي ستنطلق في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وخاض أبيض الشباب مواجهتين وديتين أمام نظيره السعودي على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة، حيث انتهت المواجهة الأولى بالتعادل السلبي بدون أهداف، فيما فاز في المواجهة الثانية بهدفين مقابل هدف عن طريق عبد الله حمد ومحمد عيسى.
وقال المدير الفني للمنتخب فيردو ميلين، أن معسكر الدمام جاء ناجحاً وتم خلاله التركيز على الكثير من الجوانب الفنية والبدنية والتي رصدها الجهاز الفني للمنتخب خلال الفترة الماضية، مشيداً بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون في المباراتين الوديتين أمام الآخر السعودي وكان لهما تأثير إيجابي فني وبدني مهم خاصة وأن المنتخب السعودي يضم لاعبين من ذوي المهارة والقوة البدنية.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأبيض الشاب» يختتم معسكر السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.