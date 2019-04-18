«الأبيض الشاب» يختتم معسكر السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم منتخب الإمارات الوطني للشباب مواليد 2001 معسكره الخارجي الذي أقيم في مدينة الدمام السعودية استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب التي ستنطلق في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وخاض أبيض الشباب مواجهتين وديتين أمام نظيره السعودي على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة، حيث انتهت المواجهة الأولى بالتعادل السلبي بدون أهداف، فيما فاز في المواجهة الثانية بهدفين مقابل هدف عن طريق عبد الله حمد ومحمد عيسى.

وقال المدير الفني للمنتخب فيردو ميلين، أن معسكر الدمام جاء ناجحاً وتم خلاله التركيز على الكثير من الجوانب الفنية والبدنية والتي رصدها الجهاز الفني للمنتخب خلال الفترة الماضية، مشيداً بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون في المباراتين الوديتين أمام الآخر السعودي وكان لهما تأثير إيجابي فني وبدني مهم خاصة وأن المنتخب السعودي يضم لاعبين من ذوي المهارة والقوة البدنية.