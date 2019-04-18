انطلاق منافسات الدورة السابعة للأولمبياد المدرسي السبت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية عن انطلاق منافسات الدورة السابعة من «برنامج الأولمبياد المدرسي»، الذي تنظمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، يوم السبت المقبل، بمشاركة 2074 طالباً وطالبة؛ حيث يتنافسون في 7 رياضات؛ هي: السباحة، والريشة الطائرة، وألعاب القوى، والجودو، والتايكواندو، والقوس والسهم، والمبارزة، وتقام المنافسات في 4 منشآت؛ هي: مجمع حمدان الرياضي، الذي يحتضن فعاليات السباحة، ومضمار وميدان نادي ضباط شرطة دبي، الذي سيستضيف ألعاب القوى، وصالة الحديبية التي ستكون مسرح أحداث ألعاب الجودو والريشة الطائرة والقوس والسهم، وصالة أسماء بنت النعمان التي ستستضيف منافسات المبارزة والتايكواندو، فيما تستمر الفعاليات حتى الرابع من مايو/ أيار المقبل ضمن فعاليات «شهر التميز الرياضي».

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقدته اللجنة بمقرها في دبي، ظهر أمس، بحضور طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة، رئيس المكتب التنفيذي للأولمبياد المدرسي، وأعضاء المكتب التنفيذي للبرنامج؛ وهم: صالح بن عاشور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، وأحمد الطيب مدير الشؤون الفنية والرياضية باللجنة، وعائشة الصيري مدير إدارة اللياقة البدنية والصحة بالإنابة بوزارة التربية والتعليم، ونصر الجنيبي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد سالم المهري ممثل مجلس دبي الرياضي، وسعيد العاجل ممثل مجلس الشارقة الرياضي، إلى جانب ممثلي الاتحادات الرياضية للألعاب المدرجة في البرنامج؛ وهي: ألعاب القوى، السباحة، الجودو، التايكواندو، المبارزة، الريشة الطائرة، والقوس والسهم.

برنامج حافل

كما يشارك أصحاب الهمم في فعاليات النسخة السابعة من «برنامج الأولمبياد المدرسي» على هامش المنافسات الطلابية؛ من خلال تقديم عروضٍ منوعة؛ بهدف دمجهم مع أقرانهم في أجواء رياضية تسودها روح التحدي والمنافسة الشريفة.

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وفي كلمته، أعرب طلال الشنقيطي عن سعادة اللجنة الأولمبية باستكمال مسيرة «برنامج الأولمبياد المدرسي»، التي بدأت قبل سبعة أعوام، وقال: «يسعدني اليوم أن أعلن عن استكمال مسيرة قد بدأناها قبل 7 سنوات حين بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق أول برنامج رياضي مدرسي يستهدف اكتشاف المواهب الرياضية من أبنائنا وبناتنا طلبة المدارس بمختلف إمارات الدولة، ونحن اليوم بصدد إطلاق النسخة السابعة من مشروع الأولمبياد المدرسي، الذي تنظمه اللجنة الأولمبية الوطنية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وكافة الشركاء الاستراتيجيين، وعلى رأسهم: وزارة الصحة ووقاية المجتمع، التي ستقدم بدورها حلقات توعوية ونشرات تثقيفية لأبنائنا وبناتنا من طلبة المدارس، تزامناً مع جدول المنافسات الرياضية في الألعاب المختلفة».

وثمّن الشنقيطي دعم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا للأولمبياد المدرسي، ومتابعته لهذا المشروع النبيل، وأضاف: اهتمام ودعم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم يضعنا في تحد مستمر مع أنفسنا؛ لتقديم الأفضل لأبنائنا الذين نطمح في تميزهم، ونتطلع إلى رؤيتهم في مكانة رياضية متقدمة ذات يوم؛ لترجمة أهداف القيادة الرشيدة التي لا ترضى إلا بالنجاح والتميز، والجميع في المكتب التنفيذي للأولمبياد المدرسي يتعاون من أجل ذات الهدف؛ وهو توفير البيئة المناسبة لأبنائنا الطلاب؛ لممارسة الرياضة واكتساب مهارات متنوعة وتعزيز مواهبهم بصورة مستمرة.

وأشاد الشنقيطي بدور الشركاء الاستراتيجيين للبرنامج: وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

من جانبه، أعرب محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية عن ثقته في نجاح النسخة السابعة من «برنامج الأولمبياد المدرسي» في ظل التنسيق والتعاون مع كافة الأطراف، وحرص الشركاء الاستراتيجيين على تسخير كافة الإمكانات اللازمة لنجاح الحدث، وقال: «بعد الاستفادة من قرار صاحب السمو رئيس الدولة بالسماح لأبناء المواطنات، ولحاملي الجوازات التي خلاصات قيدها تحت الإجراء، إضافة إلى مواليد الدولة، بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية التي تُقام في الدولة، وعدم اشتراط جنسية الدولة لمشاركتهم في هذه المسابقات، والذي تم تطبيقه للمرة الأولى في النسخة السادسة العام الماضي، ستثري البرنامج؛ من خلال المواهب التي فُتح أمامها المجال للانطلاق، وإبراز إمكاناتها، مما يسهم في تكوين قاعدة قوية من المواهب والعناصر المميزة، بما يعزز مستوى الرياضة الإماراتية، ويحقق أهداف المشاركة؛ من أجل المنافسة في مختلف الأنشطة الرياضية الرسمية التي تقام في الدولة».

وكشفت عائشة الصيري، مدير إدارة اللياقة البدنية والصحة بوزارة التربية والتعليم، عضو المكتب التنفيذي للأولمبياد المدرسي، عن مشاركة مخرجات الأولمبياد من الطلبة المميزين في سلسلة محافل رياضية مدرسية على المستوى الخارجي بصورة متتالية عقب انتهاء منافسات برنامج الأولمبياد المدرسي؛ ومنها: بطولة العالم المدرسية لألعاب القوى، وبطولة العالم المدرسية للدفاع عن النفس، إضافة إلى عقد مجموعة من المعسكرات التدريبية للطلبة المتميزين خلال الفترة القادمة، وكشفت عن أن الدورة الحالية بدأت عملها في وقت مبكر بدءاً من منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتمت دعوة جميع طلاب الدولة من الفئات السنية المستهدفة؛ للمشاركة عبر التواصل الإلكتروني معهم لاختيار الألعاب المناسبة لهم.