اكتمال تحضيرات تنظيم سباق قوارب التجديف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت اللجنة الفنية بنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، كافة التحضيرات الخاصة بإقامة سباق قوارب التجديف المحلية التراثية فئة 30 قدماً المقرر إقامته غداً الجمعة في منطقة ميناء الصيادين في مدينة خورفكان.

وكان النادي فتح باب التسجيل في الحدث يوم 15 إبريل الجاري، وشهد إقبالاً كبيراً من المشاركين من مختلف إمارات الدولة، ويتوقع له مشاركة واسعة ونجاحاً كبيراً.

ومن المقرر أن يشهد السباق عدداً من الفعاليات المصاحبة للحدث، لخلق مزيد من النجاح وإضفاء أجواء مبهجة للجماهير التي تحرص على متابعة ومشاهدة السباق التراثي.

ومن المقرر أن تبدأ التحضيرات، يوم السباق صباحاً، من خلال الفحص الفني لكافة القوارب المشاركة ثم الاجتماع التنويري لكافة المشاركين، لحين انطلاق منافسات السباق المقرر لها أن تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصراً.