500 مشارك في النسخة الأولى لسباق العين للجري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي العين للهواة، وتحت إشراف ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي وبتنظيم نادي العين للهواة وأكاديمية اسباير لألعاب القوى، ينطلق غداً في مدينة العين سباق العين الأول للجري والذي يقام في نسخته الأولى بمشاركة متوقعة قد تصل إلى 500 متسابق في الحدث الذي ينظمه النادي كي يتزامن مع إطلاق جدارية عام التسامح والتي سيتم إماطة اللثام عنها رسمياً يوم غد أيضاً.

ويأتي سباق العين الأول للجري كي يكون حدثاً استثنائياً يقام وللمرة الأولى في مدينة العين، وكان باب التسجيل قد أغلق رسمياً أمس، من المنتظر أن يكون الإقبال والمشاركة قوياً في هذه المنافسة، وسيضم سباق العين الأول ثلاث فئات مختلفة، الفئة الأولى ستخصص ل15 سنة فما فوق وستكون مسافة السباق هي 10 كيلومترات، والفئة الثانية أيضاً فوق 15 سنة ومسافة السباق 3 كيلومترات، فيما ستكون آخر فئة هي فئة الأقل من 15 سنة وستكون مسافة السباق 1600 متر، وإضافة إلى مشاركة المحترفين والمتسابقين الهواة، فقد قرر النادي أيضاً اعتماد مشاركة أصحاب الهمم باعتبارهم جزءاً أساسياً ومهماً من المجتمع ولهم حق المشاركة أيضاً في السباق الذي يحمل في طياته رسالة نبيلة في عام التسامح.

تعزيزات لوجستية

ومن المقرر أن ينطلق السباق في تمام السابعة صباحاً حيث سيسبق ذلك فقرة توزيع الأرقام على المشاركين وأيضاً التجهيز والتحضير من أجل الانطلاقة، ومن المتوقع أن يستمر الماراثون قرابة الساعتين حيث سيكون مكان السباق في المسار المخصص للجري في نادي العين للهواة، إضافة إلى تجهيز كل التعزيزات اللوجستية الخاصة بإقامة المنافسة وتواجد مختلف النقاط الأمنية ولجان السلامة والتحكيم في كل أرجاء السباق، كما ستكون هناك فقرة خاصة قبل المسابقة وبعدها بالتوقيع على الجدارية الضخمة للتسامح والتي سنشهد يوم غد الافتتاح الرسمي لها في نادي العين.

من جهته، وجه محمد خليفة الدرمكي مدير عام نادي العين للهواة الشكر لكل المساهمين في نجاح النسخة الأولى من سباق العين للجري والذي يقام كي يكون تقليداً سنوياً في السنوات القادمة، كما توجه الدرمكي بالشكر إلى رعاة الحدث وهم العين مول توشيبا مجموعة الفهيم الشرقية للسيارات ومجموعة بادكو ومصنع جلفا كوت، حيث أكد أنهم شركاء أساسيون في نجاح التنظيم والتفوق الفني للمنافسة قبل أن تبدأ.

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رسائل عديدة

وقال الدرمكي: «الكثير من الأهداف نسعى لتحقيقها عبر هذا السباق ورسائل عديدة تلخصها لنا هذه المنافسة أهمها تزامن إقامة السباق مع إطلاق النادي لجدارية التسامح والتي ستكون حاضرة للأبد في مقر النادي، إضافة إلى التمثيل الرياضي وتعزيز دور النادي في نشر ثقافة الرياضة وغرسها بشكل أكبر، وأيضاً تعزيز حضور الفعاليات الرياضية في مدينة العين وإتاحة الفرصة لمحبي هذه الهواية في المدينة بالمشاركة والتميز في هذا المضمار».

وأكد الدرمكي أن السباق سيكون فرصة قوية للتنافس بين الأبطال والاستعراض للقدرات واللياقة البدنية، وقال: «حرصنا على أن يكون هناك تنويع في الفئات والمسافات للماراثون الخاص بالجري ولذلك حددنا ثلاث مسافات مختلفة تتناسب مع قدرات كافة المشاركين وأيضاً الإمكانات البدنية، نتوقع أن يكون السباق قوياً جداً وناجحاً لاسيما أنه قد تم اختيار يوم إجازة وعطلة أسبوعية أيضاً من أجل إقامة السباق».

العين تتزين بالجدارية

يشهد يوم غد وخلال منافسات سباق الجري الأول، إطلاق جدارية التسامح، والتي ستأخذ حيزاً بطول عشرة أمتار وعرض ستة أمتار في مقر نادي العين للهواة، وسيتم وضع الجدارية ليوم واحد من أجل إتاحة الفرصة للمشاركين والحاضرين والجمهور للتوقيع والاحتفاء بالجدارية، التي تأتي الفكرة الأساسية لها للاحتفال بعام التسامح وعلى الأسلوب الرياضي لنادي العين للهواة.