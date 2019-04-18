منتخب السباحة إلى الكويت تحضيراً لآسيوية المياه المفتوحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادر منتخب الإمارات لسباحة المياه المفتوحة أمس، إلى الكويت للمشاركة في البطولة الخليجية والآسيوية والعربية لسباحة المياه المفتوحة، حيث سيكون السباق واحدا للفئات الموجودة في البطولة، على أن يتم حساب كل نتيجة على حدة، ويترأس بعثة المنتخب الوطني عبدالله مبارك الزحمي، رئيس اللجنة الفنية للسباحة عضو اللجنة التنظيمية بالبطولة، ويشارك فيها 9 سباحين، إضافة إلى الجهاز الفني والإداري.

وتضم بعثة المنتخب عبدالله غيلان إداري المنتخب، والمدربين المصري أحمد الغيطاني والسلوفاكي ماتيك، إضافة إلى السباحين سالم غالب، جعفر الصايغ، حمد الكويتي، محمد راشد الحمادي، يوسف المطروشي، حمدان البلوشي، أحمد خليل المرزوقي، عمر الحمادي، وسيشارك المنتخب في السباقات التي تبدأ يوم غد بسباق 3 كم تحت 14 عاما، و5 كم تحت 17 عاما إضافة إلى سباق العمومي.

وأكد عبدالله مبارك رئيس البعثة أن المنتخب سوف يشارك في ثلاث بطولات تكون لهم نفس البداية وهي البطولات العربية والخليجية والآسيوية لسباحة المياه المفتوحة، مشيراً إلى أن السباحين في الفترة الماضية انتظموا في معسكرات .