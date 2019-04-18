محمد الشامسي: عجمان احترم العين فصنع التاريخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:محمود شرف

أكد محمد جبر الشامسي المدير المالي عضو مجلس إدارة نادي عجمان، أن الفوز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه عجمان على العين (4-صفر) في الجولة 20، كان نتاج جهود الجهاز الفني وعمل الإدارة، وأداء اللاعبين الذين نفذوا تعليمات المدرب أيمن الرمادي بكل حذافيرها، فلعبوا بأريحية وسجلوا أربعة أهداف من الفرص التي سنحت لهم.

واعتبر الشامسي أن سبب تفوق عجمان أيضاً هو لعبه بواقعية، حيث احترم نادي العين جداً، كونه صاحب اسم كبير في كرة القدم الإماراتية، مؤكداً أن الفوز تاريخي والأول من نوعه على العين في الدوري، حيث استطاع «البرتقالي» فك عقدة العين، على أمل أن يكون ذلك انطلاقة لفك كل عقدة للفريق.

ورأى محمد جبر الشامسي أن مباراة عجمان وكلباء المقبلة ستكون ممتعة، ولاسيما أن «البرتقالي» يلعب من دون ضغوط، معتبراً أن دوري الإمارات بحاجة إلى وجود مباريات ممتعة، تكسر حدة اللعب الجامد الذي ظهر في بعض المباريات من خلال اللجوء لطرق دفاعية.

ووجه الشامسي رسالة إلى لاعبي عجمان، وقال «شكراً على ما قدمتم.. لقد كنتم على قدر الثقة، وبيضتم وجوهنا ووجه النادي».

ورداً على سؤال حول ترشيحاته لبطل دوري الخليج العربي هذا الموسم، قال محمد جبر الشامسي: «الدوري انتهى رغم بقاء ست جولات، والشارقة هو البطل ويستحق ذلك، وأقول مبروك مقدماً للملك، لأنه كان الطرف الأفضل، في حين لم تكن الفرق المنافسة على قدر الآمال، حيث عرفت تذبذباً في المستوى من مرحلة إلى أخرى، في حين كان الشارقة ينتقل من فوز إلى آخر، بقيادة العنبري الذي اعتبره مدرباً عالمياً ويمكن أن يقود منتخب الإمارات بسهولة».

وعن توقعاته للفرق الهابطة إلى الدرجة الأولى، قال الشامسي إن دبا الفجيرة الذي يحتل المركز الأخير حالياً لن يهبط.