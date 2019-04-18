شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتي لايف» قبل القمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعود فعالية «سيتي لايف» إلى مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، لتمنح المشجعين أجواء استثنائية حافلة بالمتعة والأنشطة الترفيهية فضلًا عن متابعة مجريات مباراة القمة التي يخوضها مانشستر سيتي يوم السبت في مواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي.
ويقدم مانشستر سيتي للأطفال هدية مجانية هي كرة قدم وعليها شعار السيتي، وبعد صافرة النهاية، يقوم مدربو سيتي بتنظيم مباريات للبنين والبنات على أرض الملعب رقم 13.
وأعرب قائد السيتي كومباني، عن سعادته الغامرة بجماهير الفريق والدعم الذي يلقاه النادي في الإمارات.
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