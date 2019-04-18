شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يكتب تاريخه في كرة الصالات بثلاثية الموسم العاشر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

كسب فريق نادي شباب الأهلي الرهان وكتب تاريخه الخاص في كرة الصالات بثلاثية الموسم، وكان على قدر التحدي الذي وضع فيه نفسه من بداية الموسم، وذلك بإصراره على المحافظة على البقاء في القمة وعلى التواجد أعلى منصة التتويج في جميع مسابقات الموسم العاشر.

وكان شباب الأهلي بدأ الموسم بخوض نهائي كأس الاتحاد وخسر على يد الظفرة، ثم سقط في أولى مبارياته في الدوري على يد دبا الحصن بخماسية، وبعدها كانت انطلاقة «الفرسان» والعمل التصحيحي للأوضاع في الفريق بقيادة المشرف حمد المري الرجل الذي يعمل في صمت وهدوء، وزملائه في الإدارة التنفيذية وعلى رأسهم عبدالله كيدي إداري الفريق، والمدرب القديرعبدالله عبدالباسط ومساعده المتميز الهولندي خالد حمداوي الذي استفاد منه لاعبو شباب الأهلي كثيراً.

وبعد حوار عنيف ومرير نجح شباب الأهلي في انتزاع درع الدوري العام من دبا الحصن ومن بعدها حصد بطولة النسخة الأولى

لكأس الإمارات عن جدارة من نادي خورفكان، وأخيراً نجح في اختتام موسمه أمس الأول بحصد أغلى الألقاب رافعاً كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الصالات بعد الفوز على النصر 3-2.

واحتفل لاعبو شباب الأهلي بحضور رئيس شركة الألعاب الجماعية اللواء محمد أحمد المري والمشرف العام حمد المري عضو مجلس الشركة ومروان مصطفى مشرف عام اليد في نادي شباب الأهلي، وتحت أنظار أسطورة كرة الصالات النجم العالمي فالكاو الذي شكل حضوره حدثاً مميزاً، حيث حرص كل من في صالة راشد بن حمدان في نادي النصر على التقاط الصور التذكارية معه.

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وأكد الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي لوسائل الإعلام المختلفة، أن مجلس الشارقة الرياضي سيواصل دعمه الكبير للعبة وقال:«ستكون أولى خطوات

هذا الدعم بعقد اجتماع مشترك ما بين مجلس الشارقة الرياضي واللجنة التنفيذية لكرة الصالات، وسيكون هذا الاجتماع تحضيرياً للموسم الجديد لأننا نطمح للاستمتاع بمسابقات أقوى وأفضل من كل النواحي وسنضع خطوات التطوير قيد النظر والدراسة.

وتوجه الشيخ صقر القاسمي بالتهنئة إلى أسرة نادي شباب الأهلي بمناسبة الإنجاز الغالي والسيطرة على منصة التتويج، وأشاد أيضاً بفريق نادي النصر، وشكره على التنظيم والاستضافة، كما أشاد بجهود اللجنة التنفيذية لكرة الصالات على التميز في إدارة اللعبة.

ومن جانبه قال اللواء محمد أحمد المري رئيس شركة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي: إن الشركة وإدارة النادي بصفة عامة التي تنضوي تحتها كافة الإدارات تعمل وفق منظومة فريق عمل واحد يعمل لمصلحة كل الألعاب.

وعن إنجازات كرة الصالات قال «بلاشك إن فريق الصالات في نادي شباب الأهلي كفى ووفى وقدم موسماً رائعاً من كل النواحي، حيث ظل الفريق يمتع ويقنع ويفوز ويحقق الإنجازات كنتيجة

حتمية للعمل المشترك بين الإدارة واللاعبين والأجهزة الفنية والطبية، وسبق وصرحت بإعجابي الشديد بهذه اللعبة التي يجب أن نصل بها إلى العالمية خلال فترة وجيزة لأن كل مقومات نجاحها متوفرة بصورة كبيرة، فضلاً عن كونها لعبة غير مكلفة وأتمنى أن تدخل جميع أندية الدولة في مسابقات كرة الصالات بتشكيل فرق».