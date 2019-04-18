شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياضات الإلكترونية» تشارك في معرض القصص المصورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة - كوميكون، والذي اختتمت فعالياته السبت الماضي بمركز دبي التجاري.
وأكد المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية، أن المشاركة جاءت بناء على توجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس الإدارة من أجل تعريف المجتمع بأهدافنا وتعزيز علاقتنا مع كافة الشركاء إضافة إلى أفراد المجتمع.
ومن جانبه، أضاف عبدالرحمن الخاجه عضو المكتب الاستشاري بالجمعية أن الجناح شهد إقبالاً كبيراً من قبل الجماهير خاصة الراغبين في الانضواء تحت مظلة الجمعية من أجل تأسيس أندية رياضية إلكترونية تساهم في دفع عملية تطور الرياضات الإلكترونية في المجتمع.
وقال محمد البناء عضو المكتب الاستشاري بالجمعية إن مشاركتهم في المعرض ساهمت أيضاً في تعريف كافة الشركات المشاركة بأهداف الجمعية وفتحت خط تواصل مستقبلي معهم كون الجمعية تمثل الجهة الوحيدة المعتمدة في مجال الرياضات الإلكترونية.
ومن جانبهما، أفاد كل من حامد صلاح الزرعوني ومحمد مبارك عضوي المكتب الاستشاري بالجمعية أن المشاركة في مثل هذه المعارض تعزز دور مجتمع الرياضات الإلكترونية المحلي والإقليمي والدولي بما يساهم في وضع الرياضات الإلكترونية الإماراتية على خريطة الفعاليات والمعارض مستقبلاً.
وثمنت جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية (ايماسا) جهود إدارة مركز دبي التجاري العالمي في دعم المؤسسات الرياضية الوطنية وإتاحة الفرصة لإبراز ما لديها من أهداف لخدمة المجتمع، مؤكدة أن مثل هذا التعاون المشترك يساهم في تطوير صناعة الرياضات الإلكترونية ويقرب الجمعية من أصحاب العلاقة والأطراف ذات الصلة مقدمة لها الشكر الجزيل والامتنان.
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