26 هدفاً في كأس سباعيات المؤسسات في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت بطولة كأس سباعيات المؤسسات لكرة القدم تسجيل 26 هدفاً في اليوم الثالث لانطلاق المسابقة التي ينظمها اتحاد المؤسسات الحكومية في العاصمة أبوظبي.

أقيمت أمس الأول 4 مباريات على استاد سلطان بن زايد بمقر الاتحاد، واكتسح فريق أكاديمية المستقبل نظيره أكاديمية المرفأ 11-1، وسجل للفريق الفائز مجدي سعيد «سوبرهاتريك» وخالد العمودي «ثنائية» إضافة إلى هدف لكل من حسان حبيب وعماد الدين بالمسعود وحمزة الزناتي وزهير اسفاج وسهيل الحربي، بينما أحرز هدف المرفأ خالد الحمادي.

وأمطر فريق العلمية المتقدمة شباك نيرفانا للسفر والسياحة بسباعية نظيفة تناوب على تسجيلها مادولو «سوبر هاتريك» إضافة إلى هدف للحسين بشير وأولدو ونجوي والصادق النور. وفي المباراة الثالثة نجح فريق الظبي السعودي في التغلب على سينيرز العقارية 2-1، سجل للفريق الفائز إبراهيم مكتوم وعادل حبوش، بينما سجل هدف سينيرز فالح سليمان الزهيان.

وفي آخر مباريات اليوم الثالث، فاز فريق مدارس الإمارات الوطنية على الإمارات لتنمية الشباب 3-1، سجل أهداف الفريق الفائز كريم حسن فؤاد وأحمد سمير، وسجل للإمارات للتنمية إبراهيم عبدربه.