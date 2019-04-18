منتخب هوكي الجليد يقترب من التتويج بكأس آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترب المنتخب الوطني من التتويج ببطولة كأس التحدي الآسيوي لهوكي الجليد للسيدات (المستوى الأول)، وذلك بتصدره الترتيب ب6 نقاط بعد أن حقق فوزاً مستحقاً أمس الأول على حساب المنتخب الكويتي بنتيجة 13-0 في البطولة التي تقام حالياً في صالة أبوظبي للرياضات الجليدية بمدينة زايد الرياضية، وتستمر حتى يوم غد الذي يشهد المباراة الفاصلة والحاسمة للقب بين المنتخب الوطني والفلبين برصيد 3 نقاط حيث خاض المنافس مباراة أمام الهند أمس.

فرض منتخبنا سيطرته على أشواط المباراة الثلاثة وتفوق بواقع 3-0، 6-0، 4-0، وفاق عدد التسديدات الموجهة على المرمى الكويتي 48 تسديدة، مقابل 4 تسديدات فقط على مرمى المنتخب ما يكشف عن مقدار السيطرة الميدانية الإماراتية، وتسيد المباراة بصورة كاملة، وبدأ المنتخب متماسكاً في الخطوط وفاعلاً في الهجوم، واستطاعت فاطمة المزروعي من إحراز 5 أهداف شخصية، فيما سجلت كل من فاطمة العلي وخلود شجاع 3 أهداف، ولطيفة السويدي هدفين، ليؤكد المنتخب أنه يمضي بصورة جيدة لإحراز اللقب في المناسبة الأولى التي تستضيف فيها أبوظبي الحدث.

وحصلت مريم الشحي حارسة المرمى على جائزة أفضل لاعبة في المنتخب الوطني، وتسلمت الجائزة من فاطمة العلي ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بحضور علي كداس الرميثي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية بوصفهما الجهتين المنظمتين للبطولة.

ومن جانبها قالت قائدة المنتخب فاطمة القبيسي: «المباراة كانت صعبة، وحاولنا أن نظهر كفريق متماسك ويؤدي بشكل جيد، ولم نمنح الفريق الكويتي فرصة لأخذ زمام المبادرة».

وعن البطولة أوضحت: «نحن جاهزون للمباراة النهائية والتي نسعى للفوز فيها بجهود لاعبات المنتخب». ووجهت دعوتها للجماهير بتقديم الدعم والمؤازرة في المباراة النهائية مساء يوم غد، ومشاركة المنتخب فرحة الفوز بالبطولة.

ومن جانب آخر خطف المنتخب النيوزيلندي فوزاً ثميناً بصعوبة من نظيره المنتخب الماليزي بنتيجة 1-0، ليحقق أول فوز له في البطولة ورفع رصيده إلى نقطتين، ليعوض خسارته الأولى في المباراة الماضية مع المنتخب السنغافوري الذي يحافظ على صدارته بفوزه بالعلامة الكاملة في مباراتين، فيما حصل المنتخب التايلاندي على نقطة واحدة فقط ورفع مجموع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، كما حقق المنتخب التايواني فوزه الأول على المنتخب الماليزي بنتيجة 13-2، ورفع رصيده إلى ثلاث نقاط، محتلاً المركز الثالث.