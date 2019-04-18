انطلاقة مميزة لبطولة البلدية في عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت مساء أمس منافسات النسخة السابعة من بطولة دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، التي تقام سنوياً برعاية سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، وتقام منافساتها على استاد حميد بن عبدالعزيز النعيمي بمركز كواترو الرياضي.

وأقيمت مباراتان لحساب المجموعة الأولى، حيث نجح في اللقاء الأول مكتب رئيس الدائرة في الفوز على فريق المالية برباعية مقابل هدف، وفي اللقاء الثاني فاز فريق إدارة المباني على إدارة التخطيط بخماسية نظيفة.

وفي المجموعة الثانية، نجح فريق إدارة العقود والمشتريات في الفوز بنتيجة هدفين نظيفين على فريق الخدمات، وذلك في أولى مشاركاته في البطولة وفي اللقاء الأخير للجولة الأولى التي شهدت إثارة بالغة نجح فريق قطاع الصحة في الفوز على فريق إدارة الطرق 6-3، ليتصدر فرق المجموعة الثانية للبطولة.

وفي الجولة الثانية ولحساب المجموعة الأولى يلتقي في المباراة الأولى فريقا مكتب رئيس الدائرة وإدارة المباني في لقاء قوي لتحديد متصدر المجموعة يليه لقاء آخر بين فريقي إدارة التخطيط وإدارة المالية.