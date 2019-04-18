عمومية «آسيوي الجودو» تنطلق في الفجيرة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

تنطلق صباح اليوم بفندق كونكورد الفجيرة اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للجودو والتي تقام على هامش منافسات بطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو للرجال والسيدات والتي تحظى باستضافتها الفجيرة في الفترة من 19 إلى 23 أبريل/ نيسان الجاري.

يترأس الاجتماع اليوم الكويتي عبيد زايد العنزي رئيس الاتحاد الآسيوي للجودو، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للجودو، وبحضور النمساوي ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي وناصر التميمي أمين عام اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وممثلين عن 35 دولة من أعضاء الاتحاد الآسيوي للجودو، حيث سيتم انتخاب مجلس لإدارة الاتحاد الجديد.

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ويمثل الجودو الإماراتي في الجمعية العمومية أمل حسن بوشلاخ أمينة صندوق الاتحاد الآسيوي للجودو.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي اجتمع أمس ووضع ترتيبات وجدول أعمال الجمعية العمومية.

على خط آخر أكد العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بتأمين جميع المتطلبات التي تؤمن تحقيق النجاح التام لاستضافة العرس الآسيوي وبما يتزامن والنجاحات التنظيمية لدولة الإمارات في جميع الجوانب ومنها الرياضية، فضلا عن توفير كافة وسائل الراحة لجميع اللاعبين المشاركين وتأمين خوضهم للمنافسات بشكل متكافئ.

وكان عقد المنتخبات المشاركة في بطولة آسيا للرجال والسيدات للجودو، قد اكتمل أمس تمهيداً لانطلاق المنافسات التي يشارك فيها 291 لاعباً ولاعبة من 39 دولة في مختلف الأوزان والتصنيفات وفقا للائحة الاتحاد الدولي للجودو الذي يضع تلك البطولة ضمن أجندة الاتحاد السنوية.