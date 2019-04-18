شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم فريق سلة الاهلى مع نظيره الزمالك فى ثالث مباريات قبل نهائى دورى السوبر best of 5 والذى يقام بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر . Advertisements وكانت أول جولتان بين الفريقين قد شهدت فوز الزمالك بنتيجة 64/72 بينما المباراة الثانية فوز الأحمر 76/75 ووفقا لنظام البطولة المقرر أن يلتقى الفريقين 5 مرات ،فى حالة فوز فريق فى أول 3 مباريات يتأهل إلى نهائى البطولة مباشرة ، وحالة الفوز فى مباراة والخسارة فى مباراتين يتم اللجوء إلى مباراة رابعة ، و إذا تعادل الفريقان فى عدد مرات الفوز و الخسارة تقام مباراة خامسة بينهما لحسم المتأهل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يواجه الزمالك فى دورى سوبر السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.