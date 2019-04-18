مواعيد مباريات اليوم الخميس 18/ 4 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 18 / 4 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة الاسماعيلى والزمالك على ستاد الجيش بالسويس ومباراة الاهلى وبيراميدز على ستاد بتروسبورت

موعد مباراة الاسماعيلى والزمالك

تقام مباراة الاسماعيلى والزمالك على ستاد الجيش بالسويس فى تمام الخامسة عصر اليوم الخميس حيث يسعى الفارس الابيض لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، لمواصلة الضغط على منافسة الأهلى الذى يعتلى الصدارة بفارق نقطة واحدة، الأمر الذى يشعل الصراع بين القطبين ويزيد من حماس المنافسات على اللقب.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 57 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حقق الفوز فى 17 لقاء، وتعادل فى 6، وخسر جولتين، وأحرز لاعبيه 52 هدف، وسكنت شباكه 22 هدف، فى الوقت الذى يخوض فيه الإسماعيلي المباراة وفى جعبته 37 نقطة، محتلاً المركز السابع، بعدما خاض 26 مباراة، حقق الفوز فى 9 وتعادل فى 10، وخسر 7 مواجهات، وأحرز لاعبيه 26 هدف، وسكنت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وعقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك جلسة مع لاعبيه، تحدث معهم خلالها على ضرورة غلق ملف بطولة الكونفدرالية الأفريقية خاصة بعدما حصد الفريق بطاقة التأهل لنصف النهائى بعد الفوز على حسنية أغادير بهدف نظيف دون رد فى مباراة العودة على ستاد الجيش بالسويس، والتركيز فى منافسات الدوري، والعمل على تحقيق الفوز على الدراويش وحصد النقاط الثلاثة والسعى لاستعادة الصدارة من الأهلى التى اعتلاها بفارق نقطة واحدة، كما تحدث مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء مع اللاعبين والجهاز الفنى، وطالبهم بضرورة استعادة صدارة الدورى، وعدم التفريط بها، مشددًا على ضرورة بذل قصارى جهدهم فى كل مباراة مقبلة حتى يستطيعون العودة لمكانهم الطبيعى بالجدول.

فى المقابل، تحدث البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى للإسماعيلى مع لاعبيه، وحذرهم من اندفاع الزمالك ورغبتهم فى تحقيق الفوز بأى طريقة من أجل العودة إلى صدارة الدورى التى انتزعها الأهلى مؤخرًا، كما منح سيدومير مدافعى فريقه تعليمات خاصة لإيقاف خطورة خط هجوم الفارس الأبيض، خاصة وإنهم يتمتعون بسرعات ومهارات فردية قد تسبب العديد من المشاكل للمدافعين، لذلك حرص المدير الفنى للإسماعيلى على تحذير لاعبيه ومنحهم طريقة التعامل مع تلك العناصر والتى تعد مفاتيح لعب الزمالك، كما تحدث مع مهاجميه وخاصة كريم بامبو الذى اعتبره سيدومير أحد أهم مفاتيح لعب الدراويش لإمكانه اختراق دفاع الزمالك بالاعتماد على مهارته الفردية وسرعته.

موعد مباراة الاهلى وبيراميدز

تقام مباراة الأهلى وبيراميدز على ستاد بتروسبورت فى تمام الثامنة مساء اليوم الخميس وهو اللقاء الذى ينتظره ملايين من جماهير الكرة المصرية بسبب قوية الفريقين وامتلاكهما "ترسانة" نجوم قادرون على قلب موازين المباراة في أي وقت كما أن المنافسة المشتعلة بين الاهلي وبيراميدز ساهمت في زيادة قوة المباراة وترقب الجماهير لها فالأهلي يتصدّر بطولة الدوري بـ58 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث وأن كان الأخير خاض مباراتين أكثر من الأهلي.

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مباراة الليلة يخوضها كل فريق برغبة الفوز فقط ولا بديل من أحجل المنافسة على اللقب وأن كانت دوافع الأهلي أكبر لعدة أسباب يأتي في مقدمتها رغبة المارد الأحمر في تعويض خروجه الصادم مؤخراً من دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي وكذلك رغبته في الثأر من بيراميدز بعدما فاز الأخير في مباراة الدور الأول بهدفين لهدف ويتطلع الأهلي لتصحيح الصورة ومصالحة جماهيره بالفوز على بيراميدز الذى بات أحدى القوى الكروية الكبرى في الكرة المصرية ، وهناك سبب أخر هام للغاية يدفع الأهلي وتحديداً لاسارتي المدير الفني نحو تقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة جيدة الليلة وهو رغبة المدير الفني للأحمر في إثبات نفسه والتأكيد على قدراته التدريبية بعدما فشل تقريباً في كل الاختبارات القوية التى خاضها داخل مصر وخارجها فلم يفوز على أقوى فريقين وهما بيراميدز والزمالك حيث خسر من الأول وتعادل مع الثاني سلبياً كما فشل لاسارتي في الفوز خارج مصر ببطولة أفريقيا التى ودّعها الفريق بشكل صادم أمام صن داونز .

أوراق لاسارتي في مباراة الليلة واضحة ومعروفة بشكل كبير ولا توجد فيها ما يُخفيه المدرب الأورجوياني الذى سيعتمد على كلاً من على معلول وجونيور أجاي وأحمد فتحي وعمرو السولية وياسر إبراهيم ووليد أزارو وجيرالدو ومروان محسن وحسين الشحات ، علماً بأن المارد الأحمر سيفقد جهود محمد هاني في لقاء الليلة للإيقاف كما يغيب وليد نيدفيد للإصابة ويستمر غياب وليد سليمان وسعد سمير للسبب ذاته ، فما جرت محاولات طوال الساعات الماضية لعلاج رمضان صبحي ليكون جاهزاً للمشاركة في المباراة بعدما تعرض للإصابة في العضلة الأمامية.

في المقابل ، يخوض فريق بيراميدز لقاء الليلة بدفاع الفوز هو الأخر مُتلسحّا بعدة عوامل يأتي في مقدمتها الرغبة الجامحة لدى الفريق وإدارة النادي بالتتويج ببطولة الدوري بجانب امتلاك الفريق مجموعة جيدة من النجوم الكبار في مقدمتهم عبد الله السعيد نجم الاهلي السابق وكينو وإيريك تراوري ومحمد مجدي "قفشة" فيا يفقد الفريق جهود نجمه السوري عمر خربين في المباراة للأيقاف.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتاز.