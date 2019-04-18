شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل مصطفى عسل ومريم متولي ومازن هشام في اليوم الأول لبطولة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات اليوم الأول من بطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتي تقام في مدينة الجونة حتى السادس والعشرين من أبريل الجاري.

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالي 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الإسكواش حيث يشارك في البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة فى البطولة، هم الأفضل في التصنيف العالمي، وفي مقدمتهم علي فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلي المصنفة الأولى.

وتحمل رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف العاشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.

وجاءت نتائج اللاعبين المصريين في اليوم الأول من منافسات المرحلة الأولى كالتالي:

تأهل مريم متولي على حساب أماندا صبحي، بعد فوزها بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 29دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 9-11, 11-5, 11-4

فيما ودعت كل من جنا شيحة و ميار هاني، وندى عباس، البطولة عقب خسارة الأولى أمام نيكول ديفيد بثلاثة أشواط مقابل شوطين، فيما خسرت الثانية أمام أام تيني جليس بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وخسرت ندى عباس أمام إيميلي وايت لوك بثلاثة أشواط مقابل شوطين .

وفي منافسات الرجال جاءت النتائج كالتالي:

تأهل مازن هشام على حساب جوش مسترز عقب فوزه بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

تأهل مصطفى عسل على حساب كاميل جرافسون عقب فوز عسل بثلاثة أشواط نظيفة.

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فيما ودع يوسف إبراهيم البولة عقب الخسارة أمام أدريان والر بثلاثة أشواط مقابل شوط .

كما خسر مازن مال أمام منافسه كاميرون بيلي بثلاثة أشواط مقابل شوط .