موعد مباراة الإسماعيلى والزمالك اليوم الخميس بالدوري المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك مباراة هامة أمام الإسماعيلى، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الفارس الابيض لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، لمواصلة الضغط على منافسة الأهلى الذى يعتلى الصدارة بفارق نقطة واحدة، الأمر الذى يشعل الصراع بين القطبين ويزيد من حماس المنافسات على اللقب.

موعد مباراة الاسماعيلى والزمالك بالدوري

تقام مباراة الاسماعيلى والزمالك فى تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد الجيش بالسويس فى اللقاء المؤجل من الاسبوع العاشر لمسابقة الدوري العام ، وعقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك جلسة مع لاعبيه، تحدث معهم خلالها على ضرورة غلق ملف بطولة الكونفدرالية الأفريقية خاصة بعدما حصد الفريق بطاقة التأهل لنصف النهائى بعد الفوز على حسنية أغادير بهدف نظيف دون رد فى مباراة العودة على ستاد الجيش بالسويس، والتركيز فى منافسات الدوري، والعمل على تحقيق الفوز على الدراويش وحصد النقاط الثلاثة والسعى لاستعادة الصدارة من الأهلى التى اعتلاها بفارق نقطة واحدة،

ترتيب الزمالك والاسماعيلى فى الدوري

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 57 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حقق الفوز فى 17 لقاء، وتعادل فى 6، وخسر جولتين، وأحرز لاعبيه 52 هدف، وسكنت شباكه 22 هدف، فى الوقت الذى يخوض فيه الإسماعيلي المباراة وفى جعبته 37 نقطة، محتلاً المركز السابع، بعدما خاض 26 مباراة، حقق الفوز فى 9 وتعادل فى 10، وخسر 7 مواجهات، وأحرز لاعبيه 26 هدف، وسكنت شباكه نفس العدد من الأهداف.

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التشكيل المتوقع للزمالك والاسماعيلى

ومن المتوقع أن يخوض الأبيض مواجهة الإسماعيلى بتشكل مكون من: محمود جنش فى حراسة المرمى، فى الدفاع كلاً من: محمود علاء، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة، محمد عبد السلام، فى الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز أو محمد إبراهيم، وأحمد سيد زيزو، ويوسف أوباما ومحمود كهربا، وفى الهجوم: خالد بوطيب

ومن المتوقع أن يخوض الدراويش مواجهة الزمالك بتشكيل مكون من : محمد فوزى فى حراسة المرمى ، طارق طه – محمد مجدى – باهر المحمدى – أحمد أيمن فى خط الدفاع ، إبراهيم عبد الخالق – محمود متولى – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى فى خط الوسط ، وأودا مارشال – شيلونجو فى خط الهجوم .

القنوات الناقلة لمباراة الاسماعيلى والزمالك

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباراة الاسماعيلى والزمالك بالدوري