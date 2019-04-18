موعد مباراة الاهلى وبيراميدز فى الدوري العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُقام مساء اليوم، الخميس، واحدة من أهم واقوى مباريات بطولة الدوري الممتاز، حيث يلتقي الاهلي مع بيراميدز في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرون لبطولة الدوري الممتاز بإستاد بتروسبورت.

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري العام

تنطلق مباراة الأهلى وبيراميدز فى تمام الثامنة مساء، وهو اللقاء الذى ينتظره ملايين من جماهير الكرة المصرية بسبب قوية الفريقين وامتلاكهما "ترسانة" نجوم قادرون على قلب موازين المباراة في أي وقت كما أن المنافسة المشتعلة بين الاهلي وبيراميدز ساهمت في زيادة قوة المباراة وترقب الجماهير لها فالأهلي يتصدّر بطولة الدوري بـ58 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث وأن كان الأخير خاض مباراتين أكثر من الأهلي.

الأهلى وبيراميدز يبحثان عن الفوز فى مواجهتهما المرتفبة

مباراة الليلة يخوضها كل فريق برغبة الفوز فقط ولا بديل من أحجل المنافسة على اللقب وأن كانت دوافع الأهلي أكبر لعدة أسباب يأتي في مقدمتها رغبة المارد الأحمر في تعويض خروجه الصادم مؤخراً من دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي وكذلك رغبته في الثأر من بيراميدز بعدما فاز الأخير في مباراة الدور الأول بهدفين لهدف ويتطلع الأهلي لتصحيح الصورة ومصالحة جماهيره بالفوز على بيراميدز الذى بات أحدى القوى الكروية الكبرى في الكرة المصرية ، وهناك سبب أخر هام للغاية يدفع الأهلي وتحديداً لاسارتي المدير الفني نحو تقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة جيدة الليلة وهو رغبة المدير الفني للأحمر في إثبات نفسه والتأكيد على قدراته التدريبية بعدما فشل تقريباً في كل الاختبارات القوية التى خاضها داخل مصر وخارجها فلم يفوز على أقوى فريقين وهما بيراميدز والزمالك حيث خسر من الأول وتعادل مع الثاني سلبياً كما فشل لاسارتي في الفوز خارج مصر ببطولة أفريقيا التى ودّعها الفريق بشكل صادم أمام صن داونز.

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لاسارتي يدفع بقوته الضاربة أمام بيراميدز

أوراق لاسارتي في مباراة الليلة واضحة ومعروفة بشكل كبير ولا توجد فيها ما يُخفيه المدرب الأورجوياني الذى سيعتمد على كلاً من على معلول وجونيور أجاي وأحمد فتحي وعمرو السولية وياسر إبراهيم ووليد أزارو وجيرالدو ومروان محسن وحسين الشحات ، علماً بأن المارد الأحمر سيفقد جهود محمد هاني في لقاء الليلة للإيقاف كما يغيب كريم نيدفيد للإصابة ويستمر غياب وليد سليمان وسعد سمير للسبب ذاته.

رامون دياز يسعى للحفاظ على نتائجه المميزة مع بيراميدز

في المقابل ، يخوض فريق بيراميدز لقاء الليلة بدفاع الفوز هو الأخر مُتلسحّا بعدة عوامل يأتي في مقدمتها الرغبة الجامحة لدى الفريق وإدارة النادي بالتتويج ببطولة الدوري بجانب امتلاك الفريق مجموعة جيدة من النجوم الكبار في مقدمتهم عبد الله السعيد نجم الاهلي السابق وكينو وإيريك تراوري ومحمد مجدي "قفشة" فيا يفقد الفريق جهود نجمه السوري عمر خربين في المباراة للأيقاف، ويرغب رامون دياز المدير الفني لبيراميدز واصلة النتائج الجيدة لفريقه خلال الفترة الماضية بالفوز على الأهلي بعدما قاد المدرب الأرجنتيني فريقه لأنتصارات مؤثرة في الفترة الماضية.