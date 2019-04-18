شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة التونسى يصدر بيانًا لتوضيح أخر تطورات جراحة فرجانى ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانًا لتوضيح آخر تطورات العملية الجراحية التى أجراها فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك ومنتخب نسور قرطاج، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته أمام حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد الماضى، على استاد الجيش بالسويس، فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية والتى فاز فيها الأبيض بهدف دون رد.

وجاء نص البيان الذى نشره الموقع الرسمى لاتحاد الكرة التونسى كالتالى: "أجرى لاعب منتخبنا الوطني فرجاني ساسي صباح اليوم بإحدى المصحات بالعاصمة عملية جراحية كللت بالنجاح إثر الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة لفريقه نادي الزمالك المصري".

وتابع البيان "تمت العملية بإشراف الدكتور سهيل الشملي طبيب المنتخب الذي أفاد أن عملية تأهيل لاعبنا الدولي ستنطلق في ظرف أسبوع بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم بفضل التجهيزات التي تم إقتناؤها مؤخرا والمتكونة من قاعة تدليك ومعدات لتقوية العضلات".

وأضاف "من المنتظر أن يكون فرجاني ساسي على ذمة المنتخب الوطني خلال التجمع الأول لإعداد بطولة أمم إفريقيا التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019" .