ملخص ونتيجة مباراة ليفربول وبورتو|صلاح Liverpool | الريدز إلى نصف نهائي دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي تقام مباراة إياب ربع نهائى دورى الأبطال يوم الأربعاء 17/4/2019، ويستضيف فريق بورتو منافسه ليفربول على ملعب الدراجاو، ويأمل بورتو فى تحقيق الانتصار على أرضه وبين جماهيره، بينما يطمح ليفربول فى الخروج سالما ومغتنما فرصته نحو التأهل.

يستضيف فريق بورتو البرتغالى منافسه ليفربول الإنجليزى فى إياب ربع نهائى دورى الأبطال، ويأمل فريق التنانين فى العودة بنتيجة تاريخية وتحقيق الانتصار على أرضه وبين جماهيره، كما يسعى لخطف الفوز وحصد بطاقة العبور لصالحه، ويطمح الأزرق والأبيض فى تقديم أداء فنى وبدنى رائع وإسعاد الجماهير التى ستحضر المباراة.

ويحل فريق بورتو فى المركز الثانى بالدورى البرتغالى برصيد 72نقطة، وحقق الفريق الفوز على فريق بورتيمونينسى بنتيجة 3-0، كما يذكر أن الفريق قد تأهل بعدما أقصى منافسه روما فى ثمن النهائى بنتيجة 4-3 فى مجموع اللقائين.

يحل فريق ليفربول فى ضافة فريق بورتو بإياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، ويسعى الريدز نحو الإقتراب خطوة أخرى من الحلم الأوروبى، كما يأمل الفريق فى تكرار الفوز فى اللقاء المرتقب، ويطمح الريدز بقيادة خط الهجوم النارى محمد صلاح ومانى وفيرمينو وبدفاع قلب الأسد فان ديك وحراسة أليسون بيكر فى تقديم مستوى فنى وبدنى جيد فى اللقاء المنتظر.

ويتصدر ليفربول ترتيب البريميرليج برصيد 85 د نقطة، وكان الفريق قد حقق الانتصار فى اللقاء الماضى على تشيلسى بنتيجة 2-0، كما يذكر أنه قد أقصى فريق بايرن ميونيخ بنتيجة 3-1 فى مجموع لقائى الذهاب والعودة .

والجدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضى كان قد انتهى بفوز ليفربول بنتيجة 2-0 .

ملخص ونتيجة مباراة ليفربول وبورتو

بداية المباراة — ليفربول × بورتو إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا نتيجة الذهاب: 2 × 0 beIN Sports HD2

6: هجوم مُبكر من الفريق المضيف ولكن أليسون يتصدى لتصويبة ماريغا

20: أداء مُتحفظ حتى الآن من الريدز وما زال التعادل يسود الأجواء.

24: كرة خطرة أخرى لأصحاب الأرض ولكن trentaa98 يتصدى لتسديدة إبراهيمي القوية.

جووووووووووول أسد السنغاااال والهدف الأول للريدز!!!!!!!!

28: بعد تمريرة رائعة من صلاح إلى ماني، ألغى الحكم الهدف بداعي التسلل ليعود بعد ذلك إلى لتقنية الفيديو ويحتسب الهدف للريدز! هدف هام للغاية فيما تبقى من وقت #بورتو_ليفربول 0 – 1

36: بيبي يتلقى البطاقة الصفراء بعد تدخل قوي على أوريغي.

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تقدم هام بهدف نظيف في الشوط الأول، لنُكمل المهمة في الشوط الثاني يا ريدز!

بداية الشوط الثلنى

46: التغيير الأول للريدز مع بداية الشوط الثاني بدخول فيرمينو بدلاً من أوريغي. .

57: صلاح يرتقي ويسدد كرة رأسية ولكن تذهب بجوار القائم. #بورتو_ليفربول 0 – 1

صلاح جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول

68: الهدف الأول لأصحاب الأرض

التغيير الثاني للريدز بدخول جو غوميز بدلاً من ترينت أليكساندر-آرنولد. مرحباً بعودتك يا جو! التغيير الثالث للريدز بدخول القائد هندرسون بدلاً من روبرتسون! #بورتو_ليفربول 1 – 2

73: ساديو ماني يتسلم تمريرة رائعة من وسط الملعب ويتقدم نحو المرمى ويتخطى الحارس ولكن تسديدته تعلو العارضة بقليل.

فيرمينو يُسجل الثالث ليُكمل مثلث الرعب!! جووووووووووووووووووووووووووووووول

78: عرضية رائعة من القائد هندرسون نحو فيرمينو الذي يحولها برأسية قوية داخل مرمى بورتو!

رأسية فان ديك تأتي بالرابع لليفربول

85: عرضية قوية من ميلنر من ضربة ركنية يحولها ماني على القائم الثاني إلى فان ديك الذي يضعها في المرمى الخالي

الريدز يستمرون في التقدم وهدفنا دائماً هو الانتصار

الريدز إلى نصف نهائي دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي